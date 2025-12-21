VAR khiến Mbappe không thể phá kỷ lục của Ronaldo

Rạng sáng 21/12, Mbappe ghi bàn giúp Real đánh bại Sevilla 2-0 ở vòng 17 La Liga trên sân nhà.

Phút 90, trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền, sau tình huống hậu vệ đội khách đốn ngã Jude Bellingham trong vùng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông Alejandro Muniz rút lại quyết định, bởi số 36 của Sevilla đã vào trúng bóng.

Mbappe đã chờ sẵn để thực hiện quả phạt đền nhưng rồi lại phải tiếc nuối khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu trở lại. Tiền đạo người Pháp chính thức mất cơ hội phá kỷ lục ghi 59 bàn trong một năm dương lịch cho Real của Cristiano Ronaldo.

Mbappe có cùng 59 bàn trong năm 2025 như thần tượng người Bồ Đào Nha.

Trước đó, "Ninja Rùa" lập công từ chấm phạt đền ở phút 86, qua đó nâng tổng thành tích tại La Liga 2025/26 lên con số 18 bàn thắng. Tính ở mọi đấu trường, cựu sao PSG đã ghi đến 28 bàn, đi kèm với đó là 4 kiến tạo.

Cú đá phạt đền thành công của Mbappe và bàn mở tỷ số của Bellingham giúp Real duy trì mạch bất bại trên sân nhà trước Seville kéo dài từ năm 2008 đến nay, đồng thời tạm thu hẹp khoảng cách với Barcelona trong cuộc đua vô địch xuống còn 1 điểm. Đêm nay, Barca sẽ chạm trán Villarreal trên sân khách/

