Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

VAR khiến Mbappe không thể phá kỷ lục của Ronaldo

  • Chủ nhật, 21/12/2025 02:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 21/12, Mbappe ghi bàn giúp Real đánh bại Sevilla 2-0 ở vòng 17 La Liga trên sân nhà.

Phút 90, trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền, sau tình huống hậu vệ đội khách đốn ngã Jude Bellingham trong vùng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông Alejandro Muniz rút lại quyết định, bởi số 36 của Sevilla đã vào trúng bóng.

Mbappe đã chờ sẵn để thực hiện quả phạt đền nhưng rồi lại phải tiếc nuối khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu trở lại. Tiền đạo người Pháp chính thức mất cơ hội phá kỷ lục ghi 59 bàn trong một năm dương lịch cho Real của Cristiano Ronaldo.

Real Madrid anh 1

Mbappe có cùng 59 bàn trong năm 2025 như thần tượng người Bồ Đào Nha.

Trước đó, "Ninja Rùa" lập công từ chấm phạt đền ở phút 86, qua đó nâng tổng thành tích tại La Liga 2025/26 lên con số 18 bàn thắng. Tính ở mọi đấu trường, cựu sao PSG đã ghi đến 28 bàn, đi kèm với đó là 4 kiến tạo.

Cú đá phạt đền thành công của Mbappe và bàn mở tỷ số của Bellingham giúp Real duy trì mạch bất bại trên sân nhà trước Seville kéo dài từ năm 2008 đến nay, đồng thời tạm thu hẹp khoảng cách với Barcelona trong cuộc đua vô địch xuống còn 1 điểm. Đêm nay, Barca sẽ chạm trán Villarreal trên sân khách/

HLV Kim Sang-sik nói gì với cầu thủ sau khi bị Thái Lan dẫn 2 bàn? Trung vệ Phạm Lý Đức tiết lộ, trong giờ giải lao HLV Kim Sang-sik động viên tinh thần của các cầu thủ. "Thái Lan ghi được 2 bàn trong một hiệp thì U22 Việt Nam cũng có thể làm được tương tự", HLV Kim Sang-sik trấn an.

Dembele lần thứ 3 liên tiếp thắng Yamal

Ousmane Dembele một lần nữa vượt mặt Lamine Yamal trong danh sách cầu thủ hàng đầu thế giới năm 2025 theo bảng xếp hạng do tờ Guardian công bố ngày 20/12.

19 giờ trước

Liverpool xem xét bán Isak

Liverpool đứng trước quyết định khó khăn liên quan đến tương lai của Alexander Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

19 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Real Madrid Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Sevilla

    Đọc tiếp

    Ngan ngam voi Garnacho hinh anh

    Ngán ngẩm với Garnacho

    6 giờ trước 00:01 21/12/2025

    0

    Alejandro Garnacho được trao suất đá chính sau cú đúp giữa tuần, nhưng trước Newcastle, cầu thủ chạy cánh người Argentina lại phơi bày vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý