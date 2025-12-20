Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool xem xét bán Isak

  • Thứ bảy, 20/12/2025 10:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liverpool đứng trước quyết định khó khăn liên quan đến tương lai của Alexander Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Isak gây thất vọng tại Anfield.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Liverpool được cho là đã bắt đầu cân nhắc khả năng để Isak ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Một số câu lạc bộ tại Saudi Arabia đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ, sẵn sàng đưa ra những đề nghị hấp dẫn cả về phí chuyển nhượng lẫn mức đãi ngộ. Với Liverpool, đây có thể là phương án giúp họ giảm thiểu rủi ro tài chính và giải tỏa áp lực cho phòng thay đồ.

"Nếu Isak không thể cải thiện phong độ và chiếm lại niềm tin từ HLV Arne Slot, khả năng anh rời Anfield sớm hơn dự kiến hoàn toàn có thể xảy ra", tờ báo Tây Ban Nha cho biết.

Chỉ sau nửa mùa giải, tiền đạo người Thụy Điển từ vị thế "bom tấn” được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công Anfield đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi, khi phong độ của anh không đáp ứng được số tiền khổng lồ mà đội bóng vùng Merseyside bỏ ra.

Sở hữu thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, cựu sao Newcastle được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi Arne Slot xây dựng. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy sự lạc nhịp rõ rệt. Isak gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập vào hệ thống mới, thường xuyên bị cô lập và thiếu sự kết nối với các vệ tinh xung quanh.

Không chỉ về mặt lối chơi, các thống kê cũng không đứng về phía tiền đạo sinh năm 1999. Số bàn thắng và mức độ ảnh hưởng của anh thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng dành cho một chân sút trị giá khoảng 150 triệu euro. Đến giờ, Isak mới ghi vỏn vẹn 1 bàn tại Ngoại hạng Anh. Áp lực từ mức phí chuyển nhượng kỷ lục càng khiến Isak trở thành mục tiêu chỉ trích mỗi khi Liverpool bế tắc trong khâu ghi bàn.

Salah xin lỗi

Mohamed Salah trực tiếp xin lỗi các đồng đội Liverpool vì cuộc phỏng vấn gây tranh cãi, nơi anh cho rằng mình bị CLB “đẩy ra làm bia đỡ đạn”.

3 giờ trước

Duy Anh

    Bayern ra gia mua Bruno hinh anh

    Bayern ra giá mua Bruno

    1 giờ trước 10:31 20/12/2025

    0

    Nhà ĐKVĐ Bundesliga sẵn sàng đón tiền vệ đội trưởng của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

    Dembele lan thu 3 lien tiep thang Yamal hinh anh

    Dembele lần thứ 3 liên tiếp thắng Yamal

    1 giờ trước 10:31 20/12/2025

    0

    Ousmane Dembele một lần nữa vượt mặt Lamine Yamal trong danh sách cầu thủ hàng đầu thế giới năm 2025 theo bảng xếp hạng do tờ Guardian công bố ngày 20/12.

    Amorim thay doi hay Manchester United tra gia hinh anh

    Amorim thay đổi hay Manchester United trả giá

    3 giờ trước 09:00 20/12/2025

    0

    Manchester United đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất mùa giải. Không phải vì áp lực danh hiệu, mà bởi những gì họ buộc phải từ bỏ.

