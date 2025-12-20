Liverpool xem xét bán Isak

Liverpool đứng trước quyết định khó khăn liên quan đến tương lai của Alexander Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

Isak gây thất vọng tại Anfield.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Liverpool được cho là đã bắt đầu cân nhắc khả năng để Isak ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Một số câu lạc bộ tại Saudi Arabia đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ, sẵn sàng đưa ra những đề nghị hấp dẫn cả về phí chuyển nhượng lẫn mức đãi ngộ. Với Liverpool, đây có thể là phương án giúp họ giảm thiểu rủi ro tài chính và giải tỏa áp lực cho phòng thay đồ.

"Nếu Isak không thể cải thiện phong độ và chiếm lại niềm tin từ HLV Arne Slot, khả năng anh rời Anfield sớm hơn dự kiến hoàn toàn có thể xảy ra", tờ báo Tây Ban Nha cho biết.

Chỉ sau nửa mùa giải, tiền đạo người Thụy Điển từ vị thế "bom tấn” được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công Anfield đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi, khi phong độ của anh không đáp ứng được số tiền khổng lồ mà đội bóng vùng Merseyside bỏ ra.

Sở hữu thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, cựu sao Newcastle được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi Arne Slot xây dựng. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy sự lạc nhịp rõ rệt. Isak gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập vào hệ thống mới, thường xuyên bị cô lập và thiếu sự kết nối với các vệ tinh xung quanh.

Không chỉ về mặt lối chơi, các thống kê cũng không đứng về phía tiền đạo sinh năm 1999. Số bàn thắng và mức độ ảnh hưởng của anh thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng dành cho một chân sút trị giá khoảng 150 triệu euro. Đến giờ, Isak mới ghi vỏn vẹn 1 bàn tại Ngoại hạng Anh. Áp lực từ mức phí chuyển nhượng kỷ lục càng khiến Isak trở thành mục tiêu chỉ trích mỗi khi Liverpool bế tắc trong khâu ghi bàn.