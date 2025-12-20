Salah xin lỗi

Mohamed Salah trực tiếp xin lỗi các đồng đội Liverpool vì cuộc phỏng vấn gây tranh cãi, nơi anh cho rằng mình bị CLB “đẩy ra làm bia đỡ đạn”.

Thông tin trên được Curtis Jones xác nhận, cho biết Salah nói chuyện thẳng thắn với toàn đội trước khi rời Anh sang Morocco dự Cúp châu Phi (AFCON). “Mo là người có chính kiến và cậu ấy có quyền nói ra suy nghĩ của mình”, Curtis Jones chia sẻ. “Cậu ấy xin lỗi cả đội, nói rằng nếu những gì mình nói khiến ai đó bị ảnh hưởng hay cảm thấy không thoải mái thì cậu ấy rất tiếc. Đó là con người của Mo”.

Cuộc phỏng vấn tại sân Elland Road đẩy mối quan hệ giữa Salah và HLV Slot lên mức căng thẳng. Ngôi sao 33 tuổi tiết lộ hai bên không còn tiếng nói chung, đồng thời để ngỏ khả năng rời Anfield. Hệ quả là Salah bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận thắng Inter Milan, trước khi trở lại ở trận gặp Brighton & Hove Albion, nơi anh có hành động như lời chia tay người hâm mộ trước khi sang châu Phi.

Jones nhấn mạnh bầu không khí trong phòng thay đồ không bị tổn hại sau vụ việc. “Mo vẫn tích cực, vẫn là Mo với nụ cười quen thuộc. Mọi người đối xử với cậu ấy bình thường. Khát khao chiến thắng đôi khi khiến cầu thủ bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, và Mo không phải người duy nhất như vậy”, tiền vệ người Anh nói.

Trong bối cảnh đó, Salah không còn là lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát. Anh bị HLV Slot để dự bị ở 5 trận gần nhất, song Liverpool vẫn duy trì chuỗi bất bại. Slot thực hiện thay đổi nhân sự sau giai đoạn sa sút, khi Liverpool, nhà đương kim vô địch Premier League, thua 9 trong 12 trận trên mọi đấu trường.

Jones thừa nhận những phản ứng gay gắt trong đội xuất phát từ mong muốn cải thiện tình hình. “Sự bức xúc, kể cả từ tôi, đều đến từ mục đích tích cực. Có thể cách thể hiện chưa đúng lúc, nhưng không nhằm làm tổn hại đội bóng hay ban huấn luyện. Giờ thì chúng tôi vượt qua giai đoạn đó”, anh khẳng định.

Với lời xin lỗi công khai và sự trấn an từ nội bộ, Liverpool kỳ vọng khép lại ồn ào, tập trung ổn định phong độ trong thời gian Salah vắng mặt vì AFCON.