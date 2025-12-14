Mohamed Salah đã khắc tên mình vào lịch sử Premier League sau trận gặp Brighton ở vòng 16, diễn ra rạng sáng 14/12.

Salah làm nên lịch sử tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 2-0 trước Brighton, Salah không đá chính mà được tung vào sân từ phút 26. Đây cũng là lần đầu tiên anh ra sân kể từ khi công khai bày tỏ sự không hài lòng với ban huấn luyện vì phải ngồi dự bị.

Dù chỉ góp mặt hơn một hiệp đấu, tiền đạo 33 tuổi vẫn để lại dấu ấn quan trọng. Quả phạt góc do Salah thực hiện đã được Hugo Ekitike đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho Liverpool ở phút 60.

Pha kiến tạo này giúp Salah chạm mốc 277 lần góp dấu giày vào bàn thắng cho Liverpool tại Premier League, bao gồm 188 bàn thắng và 89 pha kiến tạo. Thành tích đó giúp anh vượt qua Wayne Rooney (276 lần góp công), trở thành cầu thủ có số bàn thắng và kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử giải đấu cho một CLB duy nhất.

Tính trên mọi đấu trường, Salah đã có 421 lần ra sân trong màu áo Liverpool, ghi 250 bàn thắng và đóng góp 114 pha kiến tạo, nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng lên 364. Đây là thông số vượt trội, khẳng định vị thế đặc biệt của ngôi sao người Ai Cập trong lịch sử đội bóng thành phố cảng.

Dù tương lai phía trước vẫn còn nhiều dấu hỏi, Salah đã chắc chắn ghi danh mình vào hàng ngũ những huyền thoại vĩ đại nhất của Liverpool.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.