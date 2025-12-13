Chelsea nối dài chuỗi bất bại kỷ lục

Đêm 13/12, Chelsea đánh bại Everton 2-0 ở vòng 16 Premier League trên sân Stamford Bridge.

Chiến thắng 2-0 giúp Chelsea thiết lập một cột mốc lịch sử tại Premier League. Với kết quả này, "The Blues" đã không thua trong 31 lần tiếp đón Everton gần nhất trên sân nhà, trở thành chuỗi trận bất bại dài nhất của Chelsea trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Những khán giả mong chờ một trận đấu hấp dẫn sớm cảm thấy hụt hẫng, khi nhịp độ trận đấu bị ảnh hưởng bởi chấn thương sớm của Kiernan Dewsbury-Hall. Trong lần đầu đối đầu đội bóng cũ Chelsea, tiền vệ này buộc phải rời sân, khiến thế trận đầu trận trở nên rời rạc. Tuy nhiên, khi mọi thứ dần ổn định, Chelsea nhanh chóng thể hiện sự vượt trội.

Chelsea thắng dễ Everton.

Sự trở lại của Cole Palmer sau chấn thương mang ý nghĩa đặc biệt. Cầu thủ tấn công quan trọng nhất của Chelsea đã ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 9, tận dụng đường căng ngang chuẩn xác của Malo Gusto để mở tỷ số ở phút 21. Đó là khoảnh khắc giải tỏa cho cả cá nhân Palmer lẫn tập thể Chelsea, đội bóng vốn đã rất nhớ sự sáng tạo của ngôi sao người Anh.

Chelsea suýt nhân đôi cách biệt ngay sau đó khi Alejandro Garnacho bỏ lỡ cơ hội mười mươi, khi cú sút của anh đi chệch cột trong gang tấc.

Everton cũng có lý do để tiếc nuối khi James Tarkowski đánh đầu ra ngoài trong một tình huống phạt góc. Và như một quy luật nghiệt ngã của bóng đá, pha bỏ lỡ ấy nhanh chóng khiến đội khách trả giá. Ngay trước giờ nghỉ, Malo Gusto khép lại hiệp một hoàn hảo bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phản công sắc bén.

Hiệp hai chứng kiến Chelsea tiếp tục làm chủ thế trận. Garnacho liên tục tạo ra sóng gió, trong khi Everton hoàn toàn bất lực trong việc tổ chức tấn công. Dù David Moyes thực hiện nhiều sự thay đổi nhằm tìm kiếm hy vọng, Chelsea vẫn kiểm soát trận đấu một cách chặt chẽ và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội rõ ràng nào.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Chelsea trở lại top 4 với 28 điểm, trong khi Everton đứng thứ 8 với 24 điểm.