Ứng viên số một làm HLV MU

Oliver Glasner của Crystal Palace đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

MU quan tâm đến HLV Glasner. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, ban lãnh đạo MU đánh giá cao những gì chiến lược gia người Áo làm được tại Crystal Palace. Glasner hiện chỉ còn hợp đồng với đội bóng London đến hết mùa giải 2025/26, và điều đó khiến ông trở thành cái tên được theo dõi sát sao trong kế hoạch dài hạn của “Quỷ đỏ”.

Thực tế, ngay từ trước khi Amorim rời ghế nóng, MU thảo luận về Glasner như một phương án tiềm năng cho tương lai. Ở thời điểm hiện tại, “Quỷ đỏ” dự kiến bổ nhiệm cựu danh thủ Darren Fletcher làm HLV tạm quyền trong lúc tìm nhà cầm quân thực thụ.

Dù chỉ còn nửa năm hợp đồng, Palace vẫn nỗ lực giữ chân Glasner ít nhất đến hết mùa, với hy vọng thuyết phục ông ký hợp đồng mới. Điều này đồng nghĩa MU có thể phải chờ đến khi Glasner đáo hạn hợp đồng vào mùa hè, hoặc buộc phải tìm phương án khác nếu muốn cải tổ đội bóng ngay lập tức.

Glasner có đóng góp to lớn cho Crystal Palace. Ảnh: Reuters.

Glasner ghi dấu ấn đậm nét tại Palace khi giúp CLB giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử, chức vô địch FA Cup mùa giải 2024/25, trước khi đánh bại Man City ở trận Community Shield. Ông cũng từng đưa Eintracht Frankfurt lên ngôi tại Europa League, qua đó khẳng định năng lực ở đấu trường châu lục.

Dù ưa thích sơ đồ 3-4-2-1 tương tự Amorim, Glasner được đánh giá cao hơn ở sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật. Đây là yếu tố mà ban lãnh đạo MU tin rằng có thể giúp đội bóng tránh lặp lại những tranh cãi và bế tắc từng xuất hiện trong thời gian qua.

Bên cạnh Glasner, Roberto De Zerbi vẫn là cái tên nhận được nhiều sự ủng hộ. HLV này từng được MU phỏng vấn vào mùa hè 2024, khi CLB cân nhắc chia tay Erik ten Hag. Nhưng cuối cùng, đội quyết định gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Hà Lan.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.