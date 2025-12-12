Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Greenwood vẫn bị Premier League 'cấm cửa'

  • Thứ sáu, 12/12/2025 06:44 (GMT+7)
Phong độ bùng nổ tại Marseille kéo theo những đồn đoán về khả năng Mason Greenwood hồi hương thi đấu ở Premier League.

Greenwood đang chơi rất hay ở Pháp nhưng không còn cơ hội trở lại với bóng đá Anh.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của TEAMtalk, cánh cửa trở lại giải đấu số một nước Anh của tiền đạo 24 tuổi hiện vẫn "nằm ngoài vùng cho phép".

Từ khi rời MU năm 2022 sau loạt cáo buộc nghiêm trọng, Greenwood bị xem là cái tên nhạy cảm tại Anh. Dù sau đó các cáo buộc được rút lại, làn sóng phản đối anh trở lại Old Trafford vẫn mạnh mẽ, khiến MU buộc phải tìm lối thoát và để anh sang La Liga rồi tới Marseille.

Dẫu vậy, trên sân cỏ, Greenwood đang thăng hoa trở lại. Mùa đầu tại Ligue 1, anh ghi 21 bàn. Sang mùa này, Greenwood tiếp tục nổ súng 13 lần trên mọi đấu trường, riêng 10 bàn ở Ligue 1 giúp anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Phong độ ấy khiến Barcelona và Atletico Madrid đưa Greenwood vào danh sách theo dõi. Ngược lại, các CLB Anh – trong đó có Tottenham và West Ham, được cho là không có ý định nghiêm túc theo đuổi anh, vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ dư luận và lịch sử lùm xùm của cầu thủ này.

Trước mắt, Greenwood khả năng sẽ tiếp tục được chào hàng ở châu Âu, hoặc thậm chí sang Saudi Pro League, với lời đề nghị chạm mốc 100 triệu euro. MU sẽ nhận 50% lợi nhuận nếu Marseille bán cầu thủ này.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Telefoot, Greenwood ca ngợi De Zerbi là bộ não của đội bóng, giúp anh tìm lại sự cân bằng và cải thiện từng ngày. Nếu giữ được phong độ hiện tại, tiền đạo 24 tuổi hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm một thương vụ đình đám vào hè 2026.

