Greenwood làm rung chuyển bóng đá Saudi Arabia

  • Thứ tư, 10/12/2025 18:43 (GMT+7)
Cựu tiền đạo MU đang thu hút sự chú ý từ các đội bóng tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Greenwood được đại gia SPL săn đón.

Theo Foot01, Neom, CLB đang thi đấu tại Saudi Arabia, sẵn sàng chi đến 100 triệu euro để chiêu mộ Mason Greenwood trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Với mức phí này, cựu tuyển thủ Anh có thể trở thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Saudi Pro League, vượt qua kỷ lục được nắm giữ bởi Neymar, khi anh đầu quân cho Al Hilal với giá 70 triệu euro.

Nếu thương vụ xảy ra, MU sẽ thu về khoản tiền hoa hồng lớn. Trước đó, "Quỷ đỏ" từng cài điều khoản hưởng từ 40 đến 50% mức phí chuyển nhượng của Greenwood, nếu Marseille bán cầu thủ này cho bất kỳ đối tác nào.

Mức giá 100 triệu euro được đánh giá là phù hợp cho Greenwood, bởi tiền đạo này mới 24 tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để thi đấu đỉnh cao. Ngoài ra, phong độ ấn tượng của cựu sao MU trong màu áo Marseille cũng là yếu tố đẩy mức phí chuyển nhượng của Greenwood lên cao chót vót.

Greenwood góp công vào 17 bàn thắng (13 bàn, 4 kiến tạo) chỉ sau 20 lần ra sân cho Marseille trên mọi đấu trường ở mùa này. Rạng sáng nay (10/12), tiền đạo bị MU thải loại chứng tỏ đẳng cấp với một pha solo và dứt điểm ấn tượng trong chiến thắng 3-2 của đội bóng chủ quản trước Union SG thuộc League Phase, Champions League.

Ngoài khả năng dứt điểm tốt bằng hai chân đã được thể hiện khi còn khoác áo MU, Greenwood đang dần hoàn thiện bản thân để trở thành một tiền đạo toàn diện. Cầu thủ sinh năm 2001 còn có thể phối hợp tốt với đồng đội, di chuyển linh hoạt ở cả hai biên lẫn trung lộ.

