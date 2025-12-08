Real tổn thất nặng nề

Trung vệ Eder Militao dính chấn thương trong trận thua 0-2 của Real trước Celta Vigo vào rạng sáng 8/12.

Phút 21 trận đấu trên sân Bernabeu, Eder Militao nỗ lực bứt tốc từ giữa sân về vùng cấm và có pha giải nguy kịp thời cho khung thành của Real Madrid. Ngay sau tình huống lăn xả, trung vệ người Brazil lăn ra sân và đặt tay lên vùng đùi sau.

Các bác sĩ có mặt và thông báo Militao không thể tiếp tục thi đấu. Thậm chí, trung vệ sinh năm 1998 còn phải nhờ người dìu mới có thể rời sân. Theo AS, Militao dính chấn thương gân kheo không hề đơn giản. Cầu thủ 27 tuổi đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu với thời gian tính bằng tháng.

Sự nghiệp của Militao liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương.

Đây là tổn thất lớn với Real, bởi Militao là trung vệ tốt nhất của đội bóng thủ đô ở mùa này. Đó là chưa kể việc Real sẽ phải tiếp đón Man City tại Champions League vào giữa tuần này.

Sau khi Militao rời sân, hàng thủ Real thi đấu tệ hại và để thủng lưới đến 2 bàn. HLV Xabi Alonso lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến lần lượt Fran Garcia, Alvaro Carreras phải rời sân vì hai thẻ vàng liên tiếp.

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Real mới lại thua Celta Vigo trên sân nhà. Kết quả đáng thất vọng này khiến thầy trò HLV Alonso bị Barcelona bỏ lại trong cuộc đua vô địch với khoảng cách 4 điểm.