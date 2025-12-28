Đêm 28/12, tiền đạo người Đan Mạch ghi 2 bàn giúp Napoli đánh bại Cremonese 2-0 ở vòng 17 Serie A.

Hojlund tỏa sáng trong màu áo Napoli.

Chiến thắng trên sân khách giúp Napoli vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu của Milan 1 điểm. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu không ai khác ngoài Rasmus Hojlund, người lập cú đúp quan trọng, nối dài mạch phong độ ấn tượng khi góp công vào 10 bàn thắng trong 11 lần ra sân gần nhất.

Sau những phút đầu nhập cuộc khá dè dặt, Napoli dần kiểm soát thế trận và cụ thể hóa ưu thế ở phút 13. Cú sút của Leonardo Spinazzola bị hàng thủ Cremonese cản phá, nhưng bóng bật ra đúng tầm di chuyển của Hojlund, tạo điều kiện để tiền đạo người Đan Mạch dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Napoli có thời điểm chơi chưa thực sự thanh thoát và Hojlund cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 35 khi pha xử lý thiếu gọn gàng giúp thủ môn Emil Audero kịp thời hóa giải. Dù vậy, tiền đạo 22 tuổi nhanh chóng sửa sai. Ngay trước giờ nghỉ, anh tận dụng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đội chủ nhà để tung cú dứt điểm chính xác từ khoảng cách gần, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 6 của cựu tiền đạo MU tại Serie A mùa này.

Bước sang hiệp hai, Napoli thi đấu tự tin và liên tục gây sức ép. Hojlund suýt hoàn tất hat-trick sau đường kiến tạo tinh tế của Scott McTominay, trong khi Amir Rrahmani cũng bỏ lỡ cơ hội từ một tình huống cố định. Dù không ghi thêm bàn thắng, nhà ĐKVĐ vẫn kiểm soát tốt thế trận và bảo toàn lợi thế.

Trong ngày Jamie Vardy im tiếng, Cremonese tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 12. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội bét bảng Fiorentina.