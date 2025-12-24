Napoli có thể bán McTominay

Napoli đang đối mặt với nguy cơ phải đưa ra một quyết định khó khăn liên quan đến tương lai của Scott McTominay.

Tương lai của McTominay bất ngờ trở nên khó đoán.

Ngôi sao người Scotland trở thành trụ cột không thể thay thế của Napoli kể từ khi rời MU. Nhưng những vấn đề tài chính phát sinh có thể buộc đội bóng miền Nam Italy cân nhắc bán tiền vệ này, bất chấp anh đang ở đỉnh cao phong độ.

Theo La Gazzetta dello Sport, Napoli gặp rắc rối với các quy định tài chính mới liên quan đến "tỷ lệ chi phí nhân sự trên doanh thu". Đội bóng này rơi xuống dưới ngưỡng 0,8 cho phép, đồng nghĩa với việc có thể bị hạn chế trên thị trường chuyển nhượng nếu không sớm cân đối ngân sách.

Tình hình có thể còn trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa hè tới, khi ngưỡng tài chính sẽ bị siết xuống 0,7. Việc không đáp ứng quy định thậm chí có thể dẫn đến án cấm chuyển nhượng. Đây là kịch bản tồi tệ nhất với Napoli.

Trong bối cảnh đó, McTominay hoàn toàn có khả năng bị bán để giải quyết khó khăn tài chính. Theo Transfermarkt, tiền vệ 29 tuổi hiện được định giá khoảng 45 triệu euro, con số đủ giúp Napoli thu về khoản lợi nhuận đáng kể nếu buộc phải hy sinh ngôi sao sáng nhất.

Gia nhập Napoli từ MU vào năm 2024 với mức phí 25,7 triệu bảng, McTominay nhanh chóng tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong mùa giải đầu tiên, anh ghi tới 13 bàn thắng, góp công lớn giúp Napoli lên ngôi vô địch Serie A. Phong độ xuất sắc mang về cho McTominay danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa.

Bước sang mùa giải này, McTominay tiếp tục duy trì sự ổn định với 5 bàn thắng, góp phần đưa Napoli bám sát cuộc đua vô địch khi chỉ kém ngôi đầu bảng 2 điểm. Đội quân của HLV Antonio Conte cũng vừa giành Siêu cúp Italy sau chiến thắng 2-0 trước Bologna.