Bạn gái McTominay mặc xuyên thấu

Scott McTominay khép lại một năm thăng hoa bằng danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A 2024/25, nhưng người chiếm spotlight trên thảm đỏ Milan lại là bạn gái Cam Reading.

Hình ảnh gây chú ý của McTominay và bạn gái Reading.

Tại Gala Bóng đá Italy 2025 tổ chức ở Milan, McTominay được vinh danh Cầu thủ hay nhất mùa. Xuất hiện bên cạnh anh trên thảm đỏ, Cam Reading thu hút ống kính với chiếc váy xuyên thấu táo bạo, điểm nhấn là phần cổ đính trang sức. Cặp đôi nắm tay nhau đầy tự tin, rạng rỡ trước khi bước vào buổi lễ.

Reading được cho là nguyên nhân giúp tiền vệ sinh năm 1996 tìm lại được phong độ. Không rõ thời gian cặp đôi bắt đầu hẹn hò, nhưng lần đầu cả hai bị bắt gặp là khi họ tay trong tay tận hưởng chuyến du lịch Dubai vào cuối năm 2022.

Bóng hồng 25 tuổi hiện là giám đốc của công ty quản lý tài sản Fortress Capital. Dù "nửa kia" là cầu thủ nổi tiếng, Reading vẫn muốn thành công riêng và rất nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp. Cô nàng không tiết lộ nhiều thông tin cá nhân với truyền thông.

Cá nhân McTominay thật sự thăng hoa thời gian qua. Từ khi rời MU với mức phí chỉ 25,7 triệu bảng để gia nhập Napoli vào hè 2024, McTominay tái sinh mạnh mẽ. Ở tuổi 28, tiền vệ người Scotland trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất Serie A, cùng đội bóng miền Nam giành Scudetto ngay mùa đầu tiên anh góp mặt.

McTominay ghi 12 bàn sau 34 trận, nhanh chóng chiếm trọn niềm tin và tình cảm của CĐV Napoli. Phong độ ấn tượng ấy tiếp tục được anh mang lên đội tuyển quốc gia, góp công lớn giúp Scotland giành vé dự World Cup mùa hè năm sau.