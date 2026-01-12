Khoa Ngô, Xuân Son cùng ghi bàn

Tối 11/1, Khoa Ngô ghi bàn trong trận ra mắt khi CLB Công an TP.HCM thua 2-4 trước Nam Định.

Khoa Ngô có bàn thắng ra mắt CLB CA TP.HCM.

Ở trận giao hữu diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 4-2 trong màn so tài giàu nhịp độ và nhiều điểm nhấn, đặc biệt là màn ra mắt đáng chú ý của tân binh Việt kiều Ngô Đăng Khoa.

Đội chủ nhà sớm thể hiện ưu thế khi lần lượt Lâm Ti Phông, Xuân Son, Romulo và Văn Vĩ thay nhau lập công, tạo nên thế trận lấn lướt trước đại diện phía Nam. Ở chiều ngược lại, Công an TP.HCM cũng kịp để lại dấu ấn với 2 bàn thắng của Tiến Linh và Khoa Ngô, trong đó pha lập công của tiền vệ 19 tuổi mang ý nghĩa đặc biệt.

Được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân từ giữa hiệp hai, Khoa Ngô nhanh chóng cho thấy khả năng hòa nhập. Di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý và ra chân gọn gàng, cầu thủ Việt kiều Australia ghi bàn gỡ hòa 2-2, đánh dấu màn ra mắt không thể ấn tượng hơn trong màu áo Công an TP.HCM.

Xuân Son giúp Nam Định hạ gục CA TP.HCM.

Chỉ ít ngày trước, Khoa Ngô gây chú ý khi gia nhập đội bóng ngành công an sau quãng thời gian khoác áo Perth Glory tại A-League. Anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn ở giải VĐQG Australia, và cũng là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt kiều hiện nay.

Sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại, dù không có lợi thế về thể hình, Khoa Ngô được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tuyến giữa Công an TP.HCM trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2025/26. Trận ra mắt tại Thiên Trường, dù kết thúc bằng một thất bại, đủ để tiền vệ 19 tuổi ghi dấu ấn và mở ra nhiều kỳ vọng phía trước.

Trong khi đó, Nam Định cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng với quyết tâm trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn sau của mùa giải. Sau 10 trận đã đấu, đội bóng thành Nam gây thất vọng khi đứng tận vị trí thứ 10 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 17 điểm.