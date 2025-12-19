Xuân Son khoe cơ bụng 6 múi như Ronaldo

Tối 19/12, tiền đạo Nguyễn Xuân Son tự so sánh bản thân với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Bài đăng gây chú ý của Xuân Son.

Trên trang cá nhân, Xuân Son đăng tải hình ảnh cơ thể rắn rỏi với các múi cơ rõ nét, kèm thông điệp hài hước: "Sau khi xông hơi" với gương mặt cười cùng việc tag tên Cristiano Ronaldo. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Nhiều người cho rằng động thái của Xuân Son là để nhắc nhở bản thân tập luyện nghiêm túc, duy trì lối sống kỷ luật như CR7. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ giải nghệ, siêu sao người Bồ Đào Nha giữ được vóc dáng đáng kinh ngạc. Đó là nhờ lối sống khoa học và chế độ tập luyện khắc nghiệt mà anh theo đuổi suốt gần hai thập kỷ.

Ngoài thời gian thi đấu, cá nhân Xuân Son hoạt động khá sôi nổi trên mạng xã hội. Sáng 19/12, anh cũng đăng ảnh chia vui sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. "Chúc mừng U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV SEA Games 2025", chân sút của Nam Đinh chia sẻ.

Sau khi dính chấn thương nặng hồi đầu năm, Xuân Son hồi phục nhanh chóng nhờ tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Anh trở lại và cho thấy phong độ ấn tượng. Hôm 17/12, Xuân Son lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Nam Định trước Bangkok United thuộc vòng bảng ASEAN Championship.

Tháng trước, Xuân Son ghi bàn vào lưới tuyển Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 sau cú sút phạt đền quyết đoán.