Trực tiếp U23 Iraq vs U23 Trung Quốc

  Thứ năm, 8/1/2026 21:00 (GMT+7)
Vào lúc 21h (giờ Hà Nội), U23 Trung Quốc đối đầu U23 Iraq thuộc bảng D VCK U23 châu Á 2026.

U23 Trung Quốc có sự chuẩn bị bài bản trước giải.

U23 Iraq đến Saudi Arabia với sự tự tin khá cao sau khi giành ngôi Á quân tại Gulf Olympic Cup, giải đấu được xem là bước chạy đà quan trọng cho chiến dịch châu lục. Trên hành trình vào chung kết, đại diện Tây Á lần lượt vượt qua U23 UAE, U23 Qatar và U23 Oman, cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đáng nể.

Dù vậy, những con số thống kê cũng chỉ ra vấn đề mà thầy trò HLV Emad Mohammed cần sớm khắc phục. Trong 5 trận gần nhất, U23 Iraq duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, trung bình 1 bàn mỗi trận, nhưng hàng thủ lại thi đấu thiếu chắc chắn và không giữ sạch lưới lần nào.

Ngược lại, U23 Trung Quốc bước vào giải với sự chuẩn bị bài bản và dài hơi. Đội bóng Đông Á hội quân từ đầu tháng 12/2025, có gần một tháng tập luyện liên tục trước khi sang Riyadh sớm để làm quen khí hậu và thi đấu 3 trận giao hữu. Quỹ thời gian dồi dào giúp các học trò của HLV Fu Bo đạt trạng thái thể lực tốt, đồng thời tạo sự gắn kết trong lối chơi.

Về tình hình nhân sự, U23 Iraq đối mặt với tổn thất không nhỏ. Nhiều trụ cột thi đấu ở nước ngoài không được CLB chủ quản cho phép trở về, trong đó đáng chú ý là sự vắng mặt của Amoori Faisal. Trong khi đó, U23 Trung Quốc có lực lượng mạnh nhất, không gặp bất kỳ ca chấn thương đáng tiếc nào.

Xét về truyền thống và kinh nghiệm, U23 Iraq được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, với sự thiếu hụt lực lượng và quá trình chuẩn bị gấp gáp, ưu thế ấy không quá rõ ràng. Sự ổn định, kỷ luật và nền tảng thể lực của U23 Trung Quốc có thể khiến trận đấu trở nên cân bằng.

