U23 Trung Quốc hòa trận ra quân giải châu Á

Tối 8/1 (giờ Hà Nội), U23 Trung Quốc chơi chặt chẽ và hòa U23 Iraq với tỷ số 0-0 thuộc bảng D VCK U23 châu Á 2026.

Trận cầu kịch tính của U23 Trung Quốc Đêm 8/1, U23 Trung Quốc có trận hòa 0-0 kịch tính trước U23 Iraq thuộc bảng D VCK U23 châu Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với nhịp độ vừa phải, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ. U23 Trung Quốc sớm chịu tổn thất khi Bao Shimeng dính chấn thương và phải rời sân từ phút thứ 8, buộc HLV đội bóng áo đỏ điều chỉnh nhân sự ngoài kế hoạch.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn tạo ra được vài tình huống đáng chú ý, nổi bật là pha đánh đầu nhanh của Wang Bohao và cú vô lê chệch khung thành của Wang Yudong trong hiệp một.

Ở chiều ngược lại, U23 Iraq chơi chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt nhưng các pha bóng cố định hay dứt điểm của họ đều thiếu độ chính xác cần thiết. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn. U23 Iraq đẩy cao đội hình, liên tiếp thử vận may bằng những cú sút xa và các pha không chiến. Tuy nhiên, thủ môn U23 Trung Quốc có ngày thi đấu xuất sắc, đặc biệt là pha bay người cứu thua sau cú đánh đầu cận thành ở phút 87, giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua trông thấy.

Phía Trung Quốc cũng không kém cạnh với một số tình huống phản công nhanh với cú dứt điểm nguy hiểm của Wang Yudong, nhưng thủ thành Iraq cũng cho thấy sự tập trung.

Những phút bù giờ chứng kiến sức ép lớn từ phía U23 Iraq, song hàng thủ Trung Quốc vẫn đứng vững. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số 0-0. Kết quả phản ánh đúng cục diện cân bằng.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Australia dẫn đầu bảng D với 3 điểm, còn U23 Trung Quốc và U23 Iraq lần lượt xếp sau. Trong khi đó, U23 Thái Lan đứng chót bảng.

