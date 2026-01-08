Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U23 Trung Quốc hòa trận ra quân giải châu Á

  • Thứ năm, 8/1/2026 21:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối 8/1 (giờ Hà Nội), U23 Trung Quốc chơi chặt chẽ và hòa U23 Iraq với tỷ số 0-0 thuộc bảng D VCK U23 châu Á 2026.

Trận cầu kịch tính của U23 Trung Quốc Đêm 8/1, U23 Trung Quốc có trận hòa 0-0 kịch tính trước U23 Iraq thuộc bảng D VCK U23 châu Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với nhịp độ vừa phải, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ. U23 Trung Quốc sớm chịu tổn thất khi Bao Shimeng dính chấn thương và phải rời sân từ phút thứ 8, buộc HLV đội bóng áo đỏ điều chỉnh nhân sự ngoài kế hoạch.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn tạo ra được vài tình huống đáng chú ý, nổi bật là pha đánh đầu nhanh của Wang Bohao và cú vô lê chệch khung thành của Wang Yudong trong hiệp một.

Ở chiều ngược lại, U23 Iraq chơi chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt nhưng các pha bóng cố định hay dứt điểm của họ đều thiếu độ chính xác cần thiết. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn. U23 Iraq đẩy cao đội hình, liên tiếp thử vận may bằng những cú sút xa và các pha không chiến. Tuy nhiên, thủ môn U23 Trung Quốc có ngày thi đấu xuất sắc, đặc biệt là pha bay người cứu thua sau cú đánh đầu cận thành ở phút 87, giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua trông thấy.

Phía Trung Quốc cũng không kém cạnh với một số tình huống phản công nhanh với cú dứt điểm nguy hiểm của Wang Yudong, nhưng thủ thành Iraq cũng cho thấy sự tập trung.

Những phút bù giờ chứng kiến sức ép lớn từ phía U23 Iraq, song hàng thủ Trung Quốc vẫn đứng vững. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số 0-0. Kết quả phản ánh đúng cục diện cân bằng.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Australia dẫn đầu bảng D với 3 điểm, còn U23 Trung Quốc và U23 Iraq lần lượt xếp sau. Trong khi đó, U23 Thái Lan đứng chót bảng.

U23 Trung Quoc anh 1

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Trung Quốc hòa trận ra quân giải châu Á

Tối 8/1 (giờ Hà Nội), U23 Trung Quốc chơi chặt chẽ và hòa U23 Iraq với tỷ số 0-0 thuộc bảng D VCK U23 châu Á 2026.

3 giờ trước

U23 Uzbekistan suýt trả giá vì chủ quan

Đêm 7/1, U23 Uzbekistan có trận ra quân đầy sóng gió khi vượt qua U23 Lebanon với tỷ số 3-2 thuộc bảng C VCK U23 châu Á 2026.

24:1449 hôm qua

U23 Nhật Bản hủy diệt Syria 5-0

Tối 7/1, đương kim vô địch U23 Nhật Bản dễ dàng đè bẹp U23 Syria tới 5 bàn không gỡ ở trận ra quân bảng B VCK U23 châu Á 2026.

27:1649 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

U23 Trung Quốc Hà Nội U23 Trung Quốc

    Đọc tiếp

    Bang tu than o VCK U23 chau A 2026 hinh anh

    Bảng tử thần ở VCK U23 châu Á 2026

    12 giờ trước 12:20 8/1/2026

    0

    Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi động bằng diễn biến giàu kịch tính tại bảng C vốn được đánh giá là "bảng tử thần" của giải.

    Phan ung cua HLV U23 Thai Lan sau that bai hinh anh

    Phản ứng của HLV U23 Thái Lan sau thất bại

    3 giờ trước 21:17 8/1/2026

    0

    “Chúng tôi tự hào về cách các cầu thủ đã chơi, dù kết quả không như mong muốn”, HLV Thawatchai Dumrongongtrakun nói sau trận thua ngược 1-2 của U23 Thái Lan trước U23 Australia ở lượt mở màn VCK U23 châu Á 2026.

    MU treo thuong cho Solskjaer hinh anh

    MU treo thưởng cho Solskjaer

    3 giờ trước 20:59 8/1/2026

    0

    Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như một trong những phương án được MU cân nhắc cho vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý