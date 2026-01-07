Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Nhật Bản hủy diệt Syria 5-0

  • Thứ tư, 7/1/2026 20:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 7/1, đương kim vô địch U23 Nhật Bản dễ dàng đè bẹp U23 Syria tới 5 bàn không gỡ ở trận ra quân bảng B VCK U23 châu Á 2026.

U23 Nhật Bản thị uy sức mạnh ở bảng B.

Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Go Oiwa triệu tập, tới 8 gương mặt còn đang là sinh viên đại học khiến nhiều người hoài nghi về tham vọng của U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, nghi ngờ ấy nhanh chóng bị xóa nhòa trên sân, khi U23 Nhật Bản trình diễn lối chơi khoa học, kỷ luật và hiệu quả đến lạnh lùng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo xanh chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục khoét sâu vào hai cánh của U23 Syria. Áp lực không ngừng nghỉ sớm mang lại bàn mở tỷ số ở phút 10, khi Sato đi bóng táo bạo bên cánh trái trước khi kiến tạo để Ozeki dứt điểm gọn gàng.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều được đẩy lên mức cao hơn. Sato tiếp tục tỏa sáng với bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, trước khi chính tiền vệ này hoàn tất cú đúp bằng một cú dứt điểm quyết đoán ở phút 75.

Những phút cuối, U23 Syria gần như vỡ trận. Ishibashi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 sau pha xử lý tinh tế trong vùng cấm, trước khi Michiwaki lạnh lùng ấn định chiến thắng 5-0 trên chấm phạt đền.

Chiến thắng đậm trước U23 Syria là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý đào tạo bền vững của bóng đá Nhật Bản. Dù là sinh viên hay cầu thủ chuyên nghiệp, khi khoác áo đội tuyển, họ đều có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Minh Nghi

