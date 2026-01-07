Chanathip đăng clip sút tung lưới tuyển Việt Nam

Chanathip Songkrasin bất ngờ có hành động khiến dư luận khu vực dậy sóng ngay thời điểm U23 Việt Nam vừa hạ gục U23 Jordan 2-0 tại VCK U23 châu Á 2026.

Động thái gây chú ý của Chanathip.

Tối 7/1, trang cá nhân của Chanathip bất ngờ đăng lại đoạn clip ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "ชอบยิงเวียดนาม" (Tạm dịch: Rất thích ghi bàn vào lưới Việt Nam).

Hành động của Chanathip đến vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang thăng hoa, còn Thái Lan liên tiếp không có được kết quả như kỳ vọng, qua đó thổi bùng tranh luận xoay quanh sự kình địch chưa bao giờ hạ nhiệt giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Trước đó vào tối 6/1, fanpage Buriram Prankster của Thái Lan với gần 200.000 người theo dõi dự đoán U23 Việt Nam sẽ hụt hơi và thua ngược Jordan 2-3 do hạn chế thể lực. Thế nhưng khi trận đấu khép lại, chính trang này ngỡ ngàng: "Điều gì đang xảy ra vậy? Việt Nam thắng á quân Jordan thật sao?".

Thực tế, màn trình diễn của U23 Việt Nam vượt xa những định kiến quen thuộc về bóng đá Đông Nam Á. Từ cách tổ chức phòng ngự kỷ luật, kiểm soát thế trận cho đến những miếng đánh cố định được vận hành bài bản, đội bóng áo đỏ trưởng thành rõ rệt về tư duy lẫn bản lĩnh thi đấu.

Trong khi đó, thành công của U23 Việt Nam tạo áp lực không nhỏ lên U23 Thái Lan. Trước trận ra quân gặp U23 Australia, "Voi chiến" hiểu rằng mọi ánh nhìn đang đổ dồn về họ, chờ đợi một câu trả lời đủ sức nặng trước sự bùng nổ mạnh mẽ của U23 Việt Nam.

Tại chung kết SEA Games 33, Thái Lan tưởng cầm chắc trong tay tấm HCV khi dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik ngược dòng thắng 3-2 ngoạn mục.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.