Bảng tử thần ở VCK U23 châu Á 2026

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi động bằng diễn biến giàu kịch tính tại bảng C vốn được đánh giá là "bảng tử thần" của giải.

Cục diện bảng C trở nên khó đoán.

Lượt trận đầu tiên diễn ra vào tối 8/1 cho thấy không đội bóng nào được phép mắc sai lầm, khi cục diện bảng đấu sớm trở nên căng thẳng và khó lường. U23 Hàn Quốc, U23 Iran và U23 Uzbekistan sẽ chiến đấu quyết liệt cho 2 tấm vé vào tứ kết.

Ở trận đấu sớm, U23 Hàn Quốc và U23 Iran mang đến 90 phút giằng co nhưng thiếu điểm nhấn. Hai đội chơi thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn, khiến thế trận trở nên rời rạc và nghèo cơ hội rõ rệt. Tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, đồng thời đặt cả hai vào thế phải tính toán nhiều hơn cho chặng đường phía trước.

Ở trận còn lại, U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm khi đối đầu U23 Lebanon. Họ sớm dẫn trước 3 bàn, nhưng suýt trả giá khi chơi chủ quan, để U23 Lebanon 2 lần chọc thủng lưới.

Ba điểm giúp U23 Uzbekistan tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa thuyết phục. Khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung ở những thời điểm then chốt là vấn đề khiến ban huấn luyện đội bóng Trung Á phải chỉnh đốn.

Sau lượt mở màn, U23 Uzbekistan có 3 điểm, trong khi U23 Iran và U23 Hàn Quốc đứng phía sau với 1 điểm. Theo thể thức, hai đội dẫn đầu sẽ đi tiếp, đồng nghĩa bảng C hứa hẹn còn nhiều biến động. Khi Uzbekistan lần lượt chạm trán Iran và Hàn Quốc, cuộc đua ở "bảng tử thần" chắc chắn rất khốc liệt.

Trong khi đó, U23 Lebanon bị đánh giá "lót đường" nhưng với những gì thể hiện trước U23 Uzbekistan, đội bóng này hoàn toàn có thể ngáng đường cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Iran.

BXH bảng C sau lượt trận đầu tiên.