U23 Hàn Quốc gây thất vọng

Tối 7/1, U23 Hàn Quốc hòa 0-0 với U23 Iran ở trận mở màn bảng C VCK U23 châu Á 2026.

U23 Hàn Quốc có màn trình diễn nghèo nàn trước U23 Iran.

Trên sân Al Shabab FC Arena, U23 Hàn Quốc và U23 Iran có màn trình diễn thiếu sức sống, nghèo ý tưởng và gần như không để lại điểm nhấn chuyên môn đáng kể. U23 Hàn Quốc và U23 Iran chơi quá thận trọng, không sẵn sàng mạo hiểm để tìm chiến thắng.

U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian, nhưng ưu thế không đi kèm với hiệu quả. Các pha triển khai của đội bóng xứ kim chi thường xuyên bị bẻ gãy từ khu trung tuyến. Họ chuyền hỏng liên tiếp và thiếu hẳn những đường bóng sáng tạo. Suốt hiệp một, Hàn Quốc tạo ra đúng một tình huống đáng chú ý với bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị của Kim Tae-won, còn lại là những pha lên bóng rời rạc và vô hại.

Bên kia chiến tuyến, U23 Iran cũng không khá hơn. Đại diện Tây Á chọn cách nhập cuộc chậm rãi, ưu tiên an toàn thay vì dồn lực tấn công. Dù có những thời điểm lên bóng mạch lạc hơn đối thủ, đặc biệt trong hiệp hai, Iran thiếu độ sắc bén ở khâu cuối cùng, khiến các cơ hội hiếm hoi trôi qua đầy đáng tiếc.

Phải đến những phút bù giờ cuối trận, U23 Hàn Quốc mới tung ra cú dứt điểm trúng đích đầu tiên cũng là duy nhất, song nỗ lực vẫn không thắng được thủ môn Iran. Đó là hình ảnh phản chiếu rõ nhất cho một trận đấu bế tắc kéo dài suốt 90 phút.

Kết quả hòa 0-0 là cái kết hợp lý cho màn trình diễn nhạt nhòa của cả hai đội. U23 Hàn Quốc lẫn U23 Iran cần cải thiện phong độ khi trước mắt là U23 Uzbekistan và U23 Lebanon được đánh giá rất khó chịu.