U23 Uzbekistan suýt trả giá vì chủ quan

Đêm 7/1, U23 Uzbekistan có trận ra quân đầy sóng gió khi vượt qua U23 Lebanon với tỷ số 3-2 thuộc bảng C VCK U23 châu Á 2026.

U23 Uzbekistan dẫn trước 3 bàn và suýt bị đối thủ cầm hòa.

Đội bóng Trung Á mở tỷ số ở phút 24 nhờ công của Amirbek Saidov, sau khi thủ môn Maassry để mất trụ trong pha cứu thua trước đó. Sang hiệp 2, Ravshan Khayrullaev và Sardorbek Bakhromov lần lượt lập công ở các phút 50 và 57, giúp U23 Uzbekistan dễ dàng dẫn 3-0.

Đúng lúc này, đương kim á quân giải đấu bất ngờ chùn chân và thi đấu có phần chủ quan. Các chân sút áo trắng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, điển hình là cú sút lên trời trong tư thế trống trải của Saidov.

Việc U23 Uzbekistan chơi thiếu quyết liệt sau khi dẫn 3 bàn đã tạo điều kiện cho Lebanon vùng lên. Farah Shahin là tác giả cú đúp cho đội bóng Tây Á ở các phút 65 và 90+5, mang tới những phút cuối cực kỳ căng thẳng.

Dù vậy, Uzbekistan vẫn bảo toàn được chiến thắng sát nút 3-2, tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Xếp sau là U23 Iran và U23 Hàn Quốc cùng 1 điểm. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan chắc chắn phải cải thiện khả năng dứt điểm và sự tập trung nếu muốn tiến sâu.

Theo thể thức giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Bảng C được coi là "tử thần" với sự góp mặt của U23 Uzbekistan, U23 Iran và U23 Hàn Quốc, hứa hẹn cuộc đua giành vé đi tiếp rất kịch tính.