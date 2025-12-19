Xuân Son chúc mừng U22 Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đăng ảnh chia vui sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 hôm 18/12.

“Chúc mừng U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV SEA Games 2025!”, Xuân Son viết trên trang cá nhân, kèm bức ảnh toàn bộ tập thể của HLV Kim Sang-sik góp mặt tại giải đấu trên đất Thái Lan.

Bài đăng của Xuân Son thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau ít giờ đăng tải. Đa phần CĐV vào chúc mừng chiến tích của U22 Việt Nam, khi đội có lần thứ ba giành HCV bóng đá nam SEA Games trong bốn kỳ gần nhất.

Trước Xuân Son, bộ đôi Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải cũng gửi lời chúc mừng thành công của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiến Linh nói: “Chúc mừng U22 Việt Nam. Các bạn là nhà vô địch không chỉ trong lòng người hâm mộ mà còn chứng minh cho tất cả thấy đội xứng đáng giành HCV. U22 Việt Nam là một tập thể bản lĩnh và quyết tâm”.

Tương tự, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng dành nhiều lời khen cho U22 Việt Nam: “Chúc mừng hành trình giành HCV SEA Games tuyệt vời của đội U22 Việt Nam. Chúc mừng các cầu thủ trẻ vì một trận chung kết đầy cảm xúc, với chiến thắng được tạo nên từ tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc”.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào tháng 3/2026, chuẩn bị cho trận đấu quyết định với tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

