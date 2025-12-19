Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xuân Son chúc mừng U22 Việt Nam

  • Thứ sáu, 19/12/2025 10:30 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đăng ảnh chia vui sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 hôm 18/12.

Xuan Son anh 1

Xuân Son chúc mừng U22 Việt Nam.

“Chúc mừng U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV SEA Games 2025!”, Xuân Son viết trên trang cá nhân, kèm bức ảnh toàn bộ tập thể của HLV Kim Sang-sik góp mặt tại giải đấu trên đất Thái Lan.

Bài đăng của Xuân Son thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau ít giờ đăng tải. Đa phần CĐV vào chúc mừng chiến tích của U22 Việt Nam, khi đội có lần thứ ba giành HCV bóng đá nam SEA Games trong bốn kỳ gần nhất.

Trước Xuân Son, bộ đôi Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải cũng gửi lời chúc mừng thành công của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiến Linh nói: “Chúc mừng U22 Việt Nam. Các bạn là nhà vô địch không chỉ trong lòng người hâm mộ mà còn chứng minh cho tất cả thấy đội xứng đáng giành HCV. U22 Việt Nam là một tập thể bản lĩnh và quyết tâm”.

Tương tự, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng dành nhiều lời khen cho U22 Việt Nam: “Chúc mừng hành trình giành HCV SEA Games tuyệt vời của đội U22 Việt Nam. Chúc mừng các cầu thủ trẻ vì một trận chung kết đầy cảm xúc, với chiến thắng được tạo nên từ tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc”.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào tháng 3/2026, chuẩn bị cho trận đấu quyết định với tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Màn ngược dòng cảm xúc của Việt Nam trong đêm Rajamangala huyền diệu Đêm 18/12, U22 Việt Nam có màn ngược dòng đầy cảm xúc tại Rajamangala trước chủ nhà Thái Lan và giành tấm HCV SEA Games 33. Bóng đá nam Việt Nam khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Duy Luân

Xuân Son Quế Ngọc Hải Xuân Son u22 việt nam sea games 33

  • Quế Ngọc Hải

    Quế Ngọc Hải

    Quế Ngọc Hải là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và ĐTQG Việt Nam. Anh có thể chơi ở các vị trí trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ trụ.

    • Ngày sinh: 15/5/1993
    • Nơi sinh: Nghệ An
    • Chiều cao: 1.76 m

Đọc tiếp

HLV U22 Thai Lan bi chui 'ngu ngoc' hinh anh

HLV U22 Thái Lan bị chửi 'ngu ngốc'

41 phút trước 10:01 19/12/2025

0

Câu phát biểu đầy bức xúc của Sarayuth Chaikamdee, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ chùa Vàng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý