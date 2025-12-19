HLV U22 Thái Lan bị chửi 'ngu ngốc'

Câu phát biểu đầy bức xúc của Sarayuth Chaikamdee, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ chùa Vàng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Thái Lan thua ngược Việt Nam ở chung kết SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Chỉ ít giờ sau khi U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam 2-3 ngay trên sân Rajamangala tối 18/12, mạng xã hội Thái Lan lập tức dậy sóng bởi những chỉ trích gay gắt nhắm vào đội nhà.

Sarayuth Chaikamdee lên tiếng: "Với tư cách một HLV và cũng như nhiều người chưa từng có cơ hội đứng ở vị trí đó, tôi buộc phải lên tiếng. Cách làm này là không thể chấp nhận được. HLV này thật ngu ngốc (ám chỉ HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul - PV)".

Sang ngày hôm sau, cựu danh thủ Thái Lan tiếp tục lên tiếng, cho biết ông cũng là một người hâm mộ, từng đăng bài cổ vũ đội tuyển khi thi đấu tốt, và không muốn chứng kiến đối thủ lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà.

Sarayuth Chaikamdee là một trong những chân sút hay bậc nhất của bóng đá Thái Lan. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, ông ra sân 49 lần và ghi tới 31 bàn thắng. Ở sự nghiệp cấp CLB, Sarayuth từng khoác áo 12 đội bóng khác nhau, thậm chí thi đấu tại Việt Nam cho Pisico Bình Định giai đoạn 2005-2006.

Thất bại khiến người hâm mộ Thái Lan đau đớn khi đội chủ nhà dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 trong hiệp một. Tuy nhiên, việc đánh mất thế trận ở hiệp hai biến giấc mơ HCV SEA Games thành nỗi ám ảnh lớn. Tấm HCB trên sân nhà bị xem là kết cục khó chấp nhận với một nền bóng đá từng thống trị đấu trường SEA Games.

Thất bại trước U22 Việt Nam đồng nghĩa bóng đá nam Thái Lan tiếp tục trắng tay tại SEA Games lần thứ 4 liên tiếp, kể từ sau tấm HCV năm 2017. Với đội tuyển từng 16 lần vô địch SEA Games, cú trượt dài này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tương lai của bóng đá trẻ Thái Lan.

