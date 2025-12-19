Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người Thái lo sợ khi không thể kết liễu U22 Việt Nam trong 90 phút

  • Thứ sáu, 19/12/2025 09:46 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Việc không thể thắng U22 Việt Nam trong 90 phút trở thành nỗi ám ảnh với U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Thái Lan gục ngã trong hiệp phụ trước U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Truyền thông Thái Lan cho hay, ngay từ trước trận, ban huấn luyện đội chủ nhà xác định rõ mục tiêu phải giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, thay vì kéo dài sang hiệp phụ bởi cán cân thể lực được dự báo sẽ nghiêng về phía Việt Nam.

U22 Thái Lan bước vào chung kết với nỗi lo thường trực về thể lực. Lịch thi đấu dày và cường độ cao khiến họ không tự tin nếu trận đấu vượt quá 90 phút. Ngược lại, U22 Việt Nam được đánh giá có nền tảng thể lực sung mãn, đủ sức duy trì pressing và tốc độ trong suốt 120 phút.

Nhận định này sau trận được HLV Thawatchai thẳng thắn thừa nhận. Ông cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng nếu trận đấu kéo dài, U22 Việt Nam sẽ có lợi thế về thể lực. Quả phạt đền trong hiệp hai giúp họ rút ngắn tỷ số, rồi bàn thắng tiếp theo khiến Việt Nam lấy lại hoàn toàn thế trận".

Thực tế trên sân phản ánh đúng nỗi lo của người Thái. Sau khi không thể giữ cách biệt và để U22 Việt Nam gỡ hòa, Thái Lan dần đánh mất quyền kiểm soát. Càng về cuối trận, đặc biệt trong hiệp phụ, các cầu thủ chủ nhà lộ rõ dấu hiệu xuống sức, trong khi U22 Việt Nam duy trì được nhịp độ cao và sự chủ động.

Thất bại không chỉ khiến U22 Thái Lan mất HCV, mà còn kéo dài chuỗi ngày buồn của bóng đá xứ chùa vàng tại SEA Games. Đây là lần thứ 4 liên tiếp họ lỡ hẹn với ngôi vô địch bóng đá nam, đồng thời là lần đầu tiên trong 58 năm Thái Lan không thể giành HCV SEA Games khi đăng cai trên sân nhà.

Minh Nghi

