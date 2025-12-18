Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

HLV Thái Lan nói gì sau khi thua U22 Việt Nam?

  • Thứ sáu, 19/12/2025 00:30 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sau trận chung kết SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ thẳng thắn và trách nhiệm khi U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam 2-3 và chỉ giành HCB trên sân nhà.

HLV Thái Lan thừa nhận U22 Việt Nam có nền thể lực tốt hơn khi bước vào hiệp phụ. Ảnh: Anh Tiến.

Phát biểu sau trận, HLV Thawatchai mở đầu bằng lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ và lãnh đạo bóng đá Thái Lan. "Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch, nhưng lần này đội không hoàn thành. Tôi xin nhận trách nhiệm về mình, từ chiến thuật đến mọi quyết định chuyên môn, bởi các cầu thủ đã chiến đấu hết mình", ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân của U22 Thái Lan cũng gửi lời cảm ơn tới các CLB trong nước vì tạo điều kiện nhả quân cho đội tuyển. Theo ông, sự ủng hộ từ các CLB và ban lãnh đạo là rất lớn, song kết quả chung cuộc không như mong đợi, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

Phân tích bước ngoặt trận đấu, HLV Thawatchai cho rằng việc mất trung vệ Chanaphat Bua-phan ngay trong hiệp một ảnh hưởng đáng kể đến thế trận. Sang hiệp hai, U22 Thái Lan tiếp tục thủng lưới sớm, khiến thế trận và động lực thi đấu nghiêng hẳn về phía U22 Việt Nam. "Dù vậy, các cầu thủ cho thấy tinh thần rất đáng khen khi gồng mình đưa trận đấu vào hiệp phụ. Về mặt tâm lý và ý chí, các em đã làm hết khả năng", ông nói.

HLV Thawatchai thừa nhận kế hoạch ban đầu của U22 Thái Lan là giải quyết trận đấu trong 90 phút. "Tôi hiểu rằng nếu phải kéo dài sang hiệp phụ, thể lực của U22 Việt Nam sẽ có lợi thế hơn. Quả phạt đền ở hiệp hai giúp họ rút ngắn cách biệt, sau đó Việt Nam ghi thêm bàn và nắm lại hoàn toàn nhịp độ”, ông phân tích.

Kết lại, HLV Thawatchai một lần nữa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan vì không thể giành HCV SEA Games trên sân nhà. Ông cho biết sau giải đấu, đội tuyển U22 Thái Lan sẽ họp tổng kết, đánh giá lại toàn bộ quá trình thi đấu, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026.

Mạng xã hội Việt Nam bùng nổ sau tấm HCV của tuyển U22

Đêm 18/12, chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tạo nên làn sóng cảm xúc bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

1 giờ trước

CĐV Thái Lan ngả mũ trước U22 Việt Nam

Đêm 18/12, chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 khiến cộng đồng người hâm mộ khắp Đông Nam Á, đặc biệt CĐV đội chủ nhà phải thán phục.

1 giờ trước

Phản ứng của HLV Kim Sang-sik khi lần đầu vô địch SEA Games

Đêm 18/12, tuyển U22 Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games bằng tấm huy chương vàng sau chiến thắng cảm xúc 3-2 trước chủ nhà Thái Lan.

1 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

HLV Thái Lan HLV Thái Lan

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý