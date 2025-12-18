HLV Thái Lan nói gì sau khi thua U22 Việt Nam?

Sau trận chung kết SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ thẳng thắn và trách nhiệm khi U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam 2-3 và chỉ giành HCB trên sân nhà.

HLV Thái Lan thừa nhận U22 Việt Nam có nền thể lực tốt hơn khi bước vào hiệp phụ. Ảnh: Anh Tiến.

Phát biểu sau trận, HLV Thawatchai mở đầu bằng lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ và lãnh đạo bóng đá Thái Lan. "Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch, nhưng lần này đội không hoàn thành. Tôi xin nhận trách nhiệm về mình, từ chiến thuật đến mọi quyết định chuyên môn, bởi các cầu thủ đã chiến đấu hết mình", ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân của U22 Thái Lan cũng gửi lời cảm ơn tới các CLB trong nước vì tạo điều kiện nhả quân cho đội tuyển. Theo ông, sự ủng hộ từ các CLB và ban lãnh đạo là rất lớn, song kết quả chung cuộc không như mong đợi, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

Phân tích bước ngoặt trận đấu, HLV Thawatchai cho rằng việc mất trung vệ Chanaphat Bua-phan ngay trong hiệp một ảnh hưởng đáng kể đến thế trận. Sang hiệp hai, U22 Thái Lan tiếp tục thủng lưới sớm, khiến thế trận và động lực thi đấu nghiêng hẳn về phía U22 Việt Nam. "Dù vậy, các cầu thủ cho thấy tinh thần rất đáng khen khi gồng mình đưa trận đấu vào hiệp phụ. Về mặt tâm lý và ý chí, các em đã làm hết khả năng", ông nói.

HLV Thawatchai thừa nhận kế hoạch ban đầu của U22 Thái Lan là giải quyết trận đấu trong 90 phút. "Tôi hiểu rằng nếu phải kéo dài sang hiệp phụ, thể lực của U22 Việt Nam sẽ có lợi thế hơn. Quả phạt đền ở hiệp hai giúp họ rút ngắn cách biệt, sau đó Việt Nam ghi thêm bàn và nắm lại hoàn toàn nhịp độ”, ông phân tích.

Kết lại, HLV Thawatchai một lần nữa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan vì không thể giành HCV SEA Games trên sân nhà. Ông cho biết sau giải đấu, đội tuyển U22 Thái Lan sẽ họp tổng kết, đánh giá lại toàn bộ quá trình thi đấu, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026.