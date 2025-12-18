Phản ứng của HLV Kim Sang-sik khi lần đầu vô địch SEA Games

Đêm 18/12, tuyển U22 Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games bằng tấm huy chương vàng sau chiến thắng cảm xúc 3-2 trước chủ nhà Thái Lan.

"Trước tiên, tôi rất hạnh phúc khi lần đầu giành huy chương vàng SEA Games. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến khán giả tại sân và cả những ai theo dõi, ủng hộ đội tuyển qua truyền hình. Cảm ơn rất nhiều", HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn sau trận chung kết đầy cảm xúc trước U22 Thái Lan.

"Đầu năm là chức vô địch cùng tuyển quốc gia, giờ là U22. Tôi rất hạnh phúc. Thành tích này đến nhờ tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù bị dẫn đến 2 bàn. Tôi rất tự hào", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết thêm.

Đình Bắc cùng đồng đội tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển trước người Thái. Ảnh: Minh Chiến.

Tính cả chiến thắng trước U22 Thái Lan, ông Kim Sang-sik có lần thứ 2 liên tiếp hạ "Voi chiến" ngay trên sân khách ở một trận chung kết. Bóng đá nam Việt Nam cũng khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.

Trong hiệp một trận gặp U22 Thái Lan tại SEA Games 33, U22 Việt Nam để thua 2 bàn chóng vánh, HLV Kim cho biết: "Trong quá trình chuẩn bị, các học trò của tôi đã làm rất tốt. Tuy nhiên, họ lại bị ngợp trong thời gian đầu. Cũng có thể do phải chơi trước áp lực từ nhiều khán giả khiến họ mất tự tin".

"Tuy nhiên, các cầu thủ dần quen với sức ép và chơi ngày càng hay. Một lần nữa, tôi rất tự hào về ho. Với sự tự tin này, chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo thành tích tốt ở giải châu Á", thuyền trưởng sinh năm 1976 nói thêm.

"Sau các danh hiệu trước Indonesia và Thái Lan, các cầu thủ của tôi sẽ mang đến giải châu Á sự tự tin cao nhất. Ban huấn luyện sẽ cùng các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt cho giải sắp tới", HLV Kim khép lại bài phỏng vấn.

Kể từ khi chính thức nắm quyền các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối.

Tại vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, các đội bóng do HLV Kim Sang-sik chỉ đạo đều toàn thắng. Riêng ở vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam thắng cả 3 trận, qua đó dễ dàng giành vé vào vòng chung kết.

