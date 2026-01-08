Chuyện gì đang xảy ra với Rashford?

Tình thế đảo ngược với Marcus Rashford theo chiều hướng xấu vào những ngày đầu năm 2026 khi Raphinha đang chơi quá hay trong màu áo Barcelona.

Rashford chơi không đạt yêu cầu thời gian qua.

Sau thời gian đầu đóng góp tích cực, tiền đạo người Anh bất ngờ có dấu hiệu chững lại về mặt phong độ. Ở chiều ngược lại, Raphinha lại thăng hoa rực rỡ, qua đó đẩy cuộc cạnh tranh ở hành lang trái trên hàng tấn công của Barcelona vào thế chênh lệch rõ rệt.

Rạng sáng 8/1, Barcelona hủy diệt Athletic Bilbao 5-0 ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Jeddah (Saudi Arabia). Trận đấu được định đoạt ngay hiệp một khi đội bóng xứ Catalonia ghi liền 4 bàn trong vòng hơn 15 phút. Ferran Torres, Fermin Lopez hay Roony Bardghji đều góp công vào cơn mưa bàn thắng, nhưng Raphinha chơi nổi bật nhất.

Tiền đạo người Brazil hoạt động năng nổ bên cánh trái, liên tục khuấy đảo hàng thủ Athletic Bilbao bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha ra quyết định cực kỳ dứt khoát. Anh kiến tạo cho Lopez lập công, trước khi tự mình ghi hai bàn thắng đẹp mắt để hoàn tất cú đúp.

Chỉ sau 65 phút, Raphinha rời sân với điểm số 9,3 từ Fotmob - cao nhất trận, cùng việc in dấu giày vào 3 bàn thắng. Phong độ ấy nối dài chuỗi 6 bàn sau 6 trận gần nhất, giúp Raphinha ngày càng chiếm trọn niềm tin của HLV Hansi Flick.

Rashford tỏ ra lép vế trước một Raphinha chơi thăng hoa.

Ngược lại, Rashford có ngày thi đấu nhạt nhòa. Được tung vào sân thay chính Raphinha, tiền đạo người Anh gần như mất hút.

Rashford không ghi bàn, không kiến tạo, chỉ có một cú sút bị chặn lại và đóng góp rất ít vào lối chơi chung. Các thông số tấn công của anh đều ở mức thấp, phản ánh rõ sự thiếu sắc bén và tự tin.

Đáng chú ý, Rashford liên tiếp gây thất vọng. Hôm 4/1, anh bị thay ra ngay sau hiệp một trong trận thắng Espanyol 2-0 tại La Liga. Tính rộng hơn, Rashford trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không ghi bàn ở La Liga, con số đáng báo động với một cầu thủ nhận được kỳ vọng lớn.

Khi Raphinha đang chơi ở đỉnh cao phong độ, cửa đá chính dành cho Rashford ngày càng hẹp. Nếu không sớm cải thiện hiệu quả và tận dụng tốt những cơ hội ít ỏi từ ghế dự bị, tương lai của tiền đạo người Anh tại Barcelona rõ ràng bị đặt trước một dấu hỏi lớn.

Bằng chứng là truyền thông Tây Ban Nha rục rịch đưa tin Barcelona không có ý định mua đứt Rashford vào cuối mùa.