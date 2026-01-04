Ác mộng của Rashford

Rạng sáng 4/11, tiền đạo người Anh bị thay ra ngay sau hiệp một trận thắng 2-0 của Barca trước Espanyol ở vòng 18 La Liga.

Rashford gây thất vọng.

Ở trận derby Catalonia, Marcus Rashford được tin tưởng trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1997 lại có ngày thi đấu nhạt nhòa, dẫn đến việc bị thay ra ngay sau khi hiệp một khép lại.

Sau khởi đầu ấn tượng, cựu cầu thủ MU đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng khi không ghi bàn ở 8 trận liên tiếp tại La Liga. Màn trình diễn phập phù được cho là một trong những lý do khiến Barca quyết định không mua đứt anh vào cuối mùa.

HLV Hansi Flick có quyết định chuẩn xác khi tung Fermin vào thay Rashford. Chính cầu thủ người Tây Ban Nha tạo ra hai khoảnh khắc giúp đội khách định đoạt trận đấu ở khoảng thời gian cuối.

Phút 86, Fermin đi bóng kỹ thuật, trước khi kiến tạo cho Dani Olmo cứa lòng đẳng cấp vào góc chữ A, khiến thủ môn bó tay. Chỉ 4 phút sau, sao trẻ này tiếp tục đột phá xuống đáy biên rồi căng ngang để Robert Lewandowski ghi bàn định đoạt trận đấu.

Ngoài Fermin, thủ thành Joan Garcia cũng xứng đáng nhận lời khen với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc khi đối đầu đội bóng cũ. 3 điểm trên sân khách giúp Barcelona tạm nới khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm. Ở vòng này, thầy trò Xabi Alonso sẽ gặp Real Betis.

