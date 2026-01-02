HLV Maresca 'đi đêm' sau lưng Chelsea?

Báo chí Anh cho biết đã có những cuộc tiếp xúc giữa HLV Enzo Maresca với các CLB khác trước khi bị Chelsea sa thải.

Maresca bị sa thải hôm 1/1. Ảnh: Reuters.

Athletic tiết lộ rằng trong những tháng cuối trước khi rời Chelsea, HLV Maresca đã nhiều lần trao đổi với đại diện của Man City về khả năng trở lại sân Etihad trong vai trò HLV trưởng, trong trường hợp Pep Guardiola chia tay đội. HLV người Italy từng có thời gian làm việc tại Man City khi dẫn dắt đội U21 ở mùa giải 2020/21, trước khi trở thành trợ lý thân cận của Guardiola.

Không chỉ Man City, Maresca còn có những cuộc liên hệ với Juventus tại Serie A. Theo quy định trong hợp đồng, ông buộc phải thông báo cho Chelsea về mọi cuộc trao đổi với các CLB khác. Trên thực tế, ông Maresca làm điều đó vào cuối tháng 10 và một lần nữa vào giữa tháng 12.

Tuy nhiên, theo Sky Sports, ban lãnh đạo Chelsea vẫn cho rằng hành động này thể hiện sự “thiếu tôn trọng” đối với CLB, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn và cần sự tập trung tuyệt đối từ HLV trưởng.

Bên cạnh vấn đề tương lai, HLV Maresca còn bị đánh giá là thiếu bản lĩnh tâm lý và sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Một số nguồn tin cho rằng ông nhiều lần phớt lờ khuyến cáo từ bộ phận y tế Chelsea liên quan đến việc quản lý thể trạng và khối lượng vận động của cầu thủ, dẫn đến những bất đồng nghiêm trọng trong nội bộ.

Những yếu tố cộng hưởng, từ phong độ sa sút, mâu thuẫn nội bộ cho đến các cuộc tiếp xúc bên ngoài, đã khiến ban lãnh đạo Chelsea đi đến quyết định sa thải HLV Maresca.

Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.