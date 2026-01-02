Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Maresca 'đi đêm' sau lưng Chelsea?

  • Thứ sáu, 2/1/2026 07:09 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Báo chí Anh cho biết đã có những cuộc tiếp xúc giữa HLV Enzo Maresca với các CLB khác trước khi bị Chelsea sa thải.

Maresca bị sa thải hôm 1/1. Ảnh: Reuters.

Athletic tiết lộ rằng trong những tháng cuối trước khi rời Chelsea, HLV Maresca đã nhiều lần trao đổi với đại diện của Man City về khả năng trở lại sân Etihad trong vai trò HLV trưởng, trong trường hợp Pep Guardiola chia tay đội. HLV người Italy từng có thời gian làm việc tại Man City khi dẫn dắt đội U21 ở mùa giải 2020/21, trước khi trở thành trợ lý thân cận của Guardiola.

Không chỉ Man City, Maresca còn có những cuộc liên hệ với Juventus tại Serie A. Theo quy định trong hợp đồng, ông buộc phải thông báo cho Chelsea về mọi cuộc trao đổi với các CLB khác. Trên thực tế, ông Maresca làm điều đó vào cuối tháng 10 và một lần nữa vào giữa tháng 12.

Tuy nhiên, theo Sky Sports, ban lãnh đạo Chelsea vẫn cho rằng hành động này thể hiện sự “thiếu tôn trọng” đối với CLB, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn và cần sự tập trung tuyệt đối từ HLV trưởng.

Bên cạnh vấn đề tương lai, HLV Maresca còn bị đánh giá là thiếu bản lĩnh tâm lý và sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Một số nguồn tin cho rằng ông nhiều lần phớt lờ khuyến cáo từ bộ phận y tế Chelsea liên quan đến việc quản lý thể trạng và khối lượng vận động của cầu thủ, dẫn đến những bất đồng nghiêm trọng trong nội bộ.

Những yếu tố cộng hưởng, từ phong độ sa sút, mâu thuẫn nội bộ cho đến các cuộc tiếp xúc bên ngoài, đã khiến ban lãnh đạo Chelsea đi đến quyết định sa thải HLV Maresca.

Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Maresca Maresca chelsea

    Đọc tiếp

    Canh hon loan o tran hoa cua Man City hinh anh

    Cảnh hỗn loạn ở trận hòa của Man City

    8 giờ trước 06:33 2/1/2026

    0

    Gianluigi Donnarumma không giữ được bình tĩnh sau tiếng còi mãn cuộc, trong trận đấu chứng kiến Man City bị Sunderland cầm hòa 0-0 rạng sáng 2/1.

    Arsenal tao thong ke hiem co hinh anh

    Arsenal tạo thống kê hiếm có

    9 giờ trước 06:14 2/1/2026

    0

    Chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Aston Villa hôm 31/12 giúp Arsenal chính thức trải qua hai năm dương lịch mà không để thủng lưới ba bàn trong bất kỳ trận đấu nào.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý