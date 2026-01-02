Arsenal tạo thống kê hiếm có

Chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Aston Villa hôm 31/12 giúp Arsenal chính thức trải qua hai năm dương lịch mà không để thủng lưới ba bàn trong bất kỳ trận đấu nào.

Chiến thắng trước Aston Villa mang về ba điểm quan trọng và củng cố thêm niềm tin vào khả năng bảo vệ khung thành của đội bóng thành London.

Lần gần nhất một đội bóng ghi được ba bàn vào lưới Arsenal (tính trên mọi đấu trường) là Luton Town, với cầu thủ ghi bàn thứ ba là Ross Barkley, trong trận đấu diễn ra vào đầu tháng 12/2023. Khi đó, Luton nhận thất bại 3-4 trước Arsenal ở Ngoại hạng Anh, nhưng khiến "Pháo thủ" toát mồ hôi trong màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Kể từ đó đến nay, hàng thủ Arsenal chưa lần nào để thủng lưới quá ba bàn trong một trận đấu. Đây là thành tựu đáng kinh ngạc, phản ánh sự xuất sắc từ thủ môn David Raya cùng hàng phòng ngự với các trung vệ như Saliba hay Gabriel.

Kỳ tích này phản ánh sự vững chắc và tổ chức tuyệt vời trong hệ thống phòng ngự mà HLV Mikel Arteta xây dựng suốt thời gian qua. Từ sau trận thua ngược đầy kịch tính trước Luton (Arsenal cuối cùng thắng 4-3 nhờ bàn thắng muộn của Declan Rice), "Pháo thủ" duy trì sự chắc chắn đáng nể.

Chiến thắng trước Aston Villa vào cuối năm 2025 không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành như thế nào trong lối chơi. Họ lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

Thành tích này không chỉ là con số thống kê, dù trong lịch sử bóng đá đỉnh cao hiện đại hiếm khi xảy ra, nó còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Arsenal ở khía cạnh phòng ngự.

