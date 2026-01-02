Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal tạo thống kê hiếm có

  • Thứ sáu, 2/1/2026 06:14 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Aston Villa hôm 31/12 giúp Arsenal chính thức trải qua hai năm dương lịch mà không để thủng lưới ba bàn trong bất kỳ trận đấu nào.

Chiến thắng trước Aston Villa mang về ba điểm quan trọng và củng cố thêm niềm tin vào khả năng bảo vệ khung thành của đội bóng thành London.

Lần gần nhất một đội bóng ghi được ba bàn vào lưới Arsenal (tính trên mọi đấu trường) là Luton Town, với cầu thủ ghi bàn thứ ba là Ross Barkley, trong trận đấu diễn ra vào đầu tháng 12/2023. Khi đó, Luton nhận thất bại 3-4 trước Arsenal ở Ngoại hạng Anh, nhưng khiến "Pháo thủ" toát mồ hôi trong màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Kể từ đó đến nay, hàng thủ Arsenal chưa lần nào để thủng lưới quá ba bàn trong một trận đấu. Đây là thành tựu đáng kinh ngạc, phản ánh sự xuất sắc từ thủ môn David Raya cùng hàng phòng ngự với các trung vệ như Saliba hay Gabriel.

Kỳ tích này phản ánh sự vững chắc và tổ chức tuyệt vời trong hệ thống phòng ngự mà HLV Mikel Arteta xây dựng suốt thời gian qua. Từ sau trận thua ngược đầy kịch tính trước Luton (Arsenal cuối cùng thắng 4-3 nhờ bàn thắng muộn của Declan Rice), "Pháo thủ" duy trì sự chắc chắn đáng nể.

Chiến thắng trước Aston Villa vào cuối năm 2025 không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành như thế nào trong lối chơi. Họ lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

Thành tích này không chỉ là con số thống kê, dù trong lịch sử bóng đá đỉnh cao hiện đại hiếm khi xảy ra, nó còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Arsenal ở khía cạnh phòng ngự.

Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.

CĐV MU gọi tên Maresca thay Amorim

Sau khi HLV Enzo Maresca bị Chelsea sa thải, phần đông người hâm mộ tin rằng bến đỗ tiếp theo của nhà cầm quân người Italy là MU.

17 giờ trước

Lewandowski tự do tìm bến đỗ mới

Robert Lewandowski và Andreas Christensen cùng bước vào 6 tháng cuối của hợp đồng, qua đó có thể tự do tìm kiếm đội bóng mới.

16 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Arsenal Aston Villa

    Đọc tiếp

    Chuyen la bong da Viet Nam hinh anh

    Chuyện lạ bóng đá Việt Nam

    2 giờ trước 12:42 2/1/2026

    0

    Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở vòng loại giải U19 quốc gia 2025 làm dấy lên loạt dấu hỏi xoay quanh cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng.

    Vi sao Chelsea chon Liam Rosenior? hinh anh

    Vì sao Chelsea chọn Liam Rosenior?

    3 giờ trước 12:00 2/1/2026

    0

    Chelsea đang tìm một HLV mới, nhưng thứ họ thực sự theo đuổi không chỉ là một cái tên. Đó là một ý tưởng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý