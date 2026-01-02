Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sterling tìm thấy lối thoát

  • Thứ sáu, 2/1/2026 07:01 (GMT+7)
Raheem Sterling đạt thỏa thuận và sẵn sàng chuyển đến Fulham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Raheem Sterling không còn chỗ đứng tại Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca.

Theo Bild, Sterling có những cuộc đàm phán khá tích cực với Fulham thời gian qua. Cho dù West Ham United cũng là đội ngỏ ý muốn có cầu thủ, "Búa tạ" cảm thấy tiền vệ của Chelsea đang nghiêng về việc chuyển đến Fulham hơn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

West Ham dù thể hiện sự quan tâm rõ rệt để chiêu mộ cầu thủ này, nhưng Fulham mới là đội bóng đưa ra những lời đề nghị có sức nặng hơn, bao gồm việc trả phần lớn lương và sẵn sàng bao gồm cả điều khoản mua đứt.

Sterling, 31 tuổi, hiện vẫn gắn bó với Chelsea theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2027. Tiền vệ người Anh từng thi đấu dưới dạng cho mượn tại Arsenal mùa trước nhưng chưa có phút nào ra sân ở mùa giải hiện tại dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.

Từ đầu mùa, Sterling phải tập riêng, tách biệt hoàn toàn với đội một Chelsea. Anh thậm chí còn không góp mặt trong ảnh chụp chính thức của CLB cho mùa giải 2025/26. Trong thời gian không thi đấu lẫn tập chung với Chelsea, Sterling gần như chỉ tập một mình.

Sterling gia nhập Chelsea từ Manchester City năm 2022 với giá 47,5 triệu bảng, hiện còn hai năm hợp đồng trị giá hơn 300.000 bảng mỗi tuần. Sterling từng từ chối Napoli, Bayern Munich và một số CLB London để ở gần gia đình. Việc đến Fulham sẽ đảm bảo Sterling không xáo trộn cuộc sống quá nhiều.

