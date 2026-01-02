Hết rồi, Maresca

Chelsea không sa thải Enzo Maresca vì một chuỗi trận tệ. Họ chia tay vì niềm tin đã cạn. Khi HLV và thượng tầng không còn chung tiếng nói, mọi dự án đều đi đến hồi kết.

Chelsea bước vào năm mới bằng một quyết định dứt khoát: chấm dứt hợp đồng với Enzo Maresca. Chuỗi một chiến thắng trong bảy trận Premier League là lý do bề nổi, nhưng không phải gốc rễ.

Chelsea vẫn đứng thứ năm. Cơ hội dự Champions League còn nguyên. Họ vẫn hiện diện ở các đấu trường cúp. Một đội bóng khủng hoảng thực sự hiếm khi ở trạng thái ấy. Vấn đề của Chelsea không nằm trên bảng tỷ số. Nó nằm trong phòng họp và các hành lang quyền lực.

Mối quan hệ giữa HLV trưởng và thượng tầng đã rạn nứt từ trước. Những phát biểu lệch nhịp của Maresca sau chiến thắng Everton, việc ông vắng mặt trước truyền thông với lý do “không đủ sức khỏe”, chỉ là phần nổi. Các bất đồng về nhân sự và quyền tự chủ đã âm ỉ suốt nhiều tuần. Bầu không khí mất kiểm soát là điều ai cũng nhận ra.

Khi HLV không còn cảm giác được bảo vệ, mọi kế hoạch đều trở nên mong manh. Chelsea đã để tình trạng ấy kéo dài. Và họ chọn kết thúc theo cách quen thuộc.

Dự án trẻ hóa và mâu thuẫn quyền lực

Maresca không chống lại chiến lược trẻ hóa. Ông hiểu nhiệm vụ của mình tại Stamford Bridge, chấp nhận làm việc với đội hình trẻ nhất giải, kiên nhẫn uốn nắn từng cầu thủ. Nhưng nghịch lý xuất hiện rất sớm.

Maresca được khuyến khích xoay tua. Ông làm theo. Chelsea mất điểm. Áp lực lập tức quay trở lại. Khi Maresca giữ đội hình ổn định, yêu cầu lại thay đổi. Ông bị chất vấn vì thiếu linh hoạt. Xây dựng dài hạn là khẩu hiệu. Kết quả ngắn hạn mới là thước đo.

Chelsea trao cho Maresca vai trò huấn luyện. Song, phần lớn quyền lực lại nằm ở thượng tầng. Đó là mô hình mà CLB tin là hiện đại. Nhưng khi mọi thứ chững lại, chính mô hình ấy đẩy HLV ra tuyến đầu chịu trách nhiệm, trong khi quyền quyết định không hoàn toàn thuộc về ông.

Đây không phải câu chuyện mới ở Chelsea. Thời hậu Abramovich, HLV thường là người trả giá đầu tiên. Thay đổi trên ghế chỉ đạo được dùng để trấn an dư luận. Cấu trúc vận hành hiếm khi được mổ xẻ đến tận cùng.

Công bằng mà nói, Maresca không giúp Chelsea thăng hoa. Lối chơi của CLB thiếu ổn định, dẫn đến nhiều trận hòa đáng tiếc. Nhiều thời điểm đội bóng thiếu sắc bén. Nhưng Maresca cũng không khiến Chelsea sụp đổ.

Chelsea vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch. Họ không rơi tự do. Khác biệt nằm ở niềm tin. Ban lãnh đạo không còn tin rằng Maresca phù hợp để dẫn dắt giai đoạn tiếp theo. Maresca cũng không còn tin rằng ông có đủ không gian để làm việc.

Khi niềm tin mất đi, kết quả chỉ còn là chi tiết. Sa thải lúc này là lựa chọn dễ đoán. Nó giúp Chelsea cắt đứt sự căng thẳng kéo dài. Đồng thời khép lại một nhiệm kỳ chưa kịp định hình rõ ràng.

Thời điểm rủi ro

Quyết định được đưa ra ngay trước tháng 1 khắc nghiệt. Chelsea sẽ đối mặt lịch thi đấu dày, từ Manchester City đến Arsenal rồi Napoli. Sa thải HLV ở thời điểm này là một canh bạc lớn.

Người kế nhiệm sẽ không có thời gian. Mỗi trận đấu đều mang tính sinh tử. Sai lầm không có chỗ đứng. Áp lực sẽ đến ngay từ buổi tập đầu tiên.

Chelsea hiểu rõ rủi ro đó, nhưng vẫn hành động. Điều này cho thấy mức độ rạn nứt vượt ngưỡng chịu đựng. Giữ Maresca thêm không còn là phương án an toàn.

Maresca rời đi không chỉ khép lại một nhiệm kỳ. Nó mở ra câu hỏi quen thuộc: Chelsea thực sự muốn điều gì?

Một đội bóng trẻ cần sự ổn định. Sự trưởng thành đòi hỏi thời gian. Nhưng Chelsea liên tục thay đổi người dẫn đường. Mỗi HLV đến mang theo một triết lý. Mỗi lần chia tay lại để lại khoảng trống mới.

Thượng tầng nói về tầm nhìn dài hạn. Thực tế cho thấy phản xạ ngắn hạn. Khoảng cách giữa lời nói và hành động vẫn tồn tại. Maresca chỉ là mắt xích mới nhất trong chuỗi đó.

Cuộc chia tay này không bất ngờ. Nó chỉ đến đúng thời điểm. Một “cuộc hôn nhân” thiếu đồng thuận khó đi đường dài. Maresca không đủ quyền lực để định hình dự án. Chelsea không đủ kiên nhẫn để chờ ông hoàn thiện nó.

Khi Enzo Maresca rời Stamford Bridge, điều đọng lại không chỉ là vài con số. Đó là cảm giác quen thuộc về một CLB vẫn đang tìm kiếm sự cân bằng giữa tầm nhìn và cách thực thi.

Sa thải là quyết định dứt khoát. Nhưng dứt khoát không đồng nghĩa với đúng hướng. Chelsea lại bước vào một vòng xoáy mới. Và câu hỏi cũ vẫn còn nguyên giá trị: ai sẽ là người tiếp theo đủ thời gian để làm đến cùng?