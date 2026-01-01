Maresca nói chuyện với Man City về ghế HLV trưởng

Theo The Athletic, HLV Enzo Maresca 2 lần thông báo với ban lãnh đạo Chelsea rằng ông có những cuộc trao đổi với các bên liên quan tới Man City.

HLV Maresca nói chuyện với Man City từ trước cả khi bị sa thải.

Nguồn tin cho biết, lần đầu Maresca chủ động báo cáo với Chelsea diễn ra vào cuối tháng 10. Đến giữa tháng 12, chiến lược gia người Italy một lần nữa nhắc lại vấn đề này với ban lãnh đạo đội bóng thành London. Động thái không mang tính bí mật hay "đi đêm", mà xuất phát từ nghĩa vụ minh bạch được quy định rõ trong hợp đồng giữa Maresca và Chelsea.

Theo The Athletic, bản hợp đồng buộc HLV 45 tuổi phải thông báo cho CLB nếu có bất kỳ cuộc tiếp xúc hay thảo luận nào liên quan đến khả năng đảm nhiệm một vị trí huấn luyện khác trong tương lai.

Chelsea vì thế được biết đầy đủ thông tin Maresca nói chuyện với những nhân vật thân cận của Man City, trong bối cảnh đội bóng thành Manchester chưa hề đưa ra đề nghị chính thức. Đáng chú ý, các cuộc trao đổi xoay quanh kịch bản Maresca được cân nhắc nếu ghế HLV Man City bỏ trống trong tương lai.

Thông tin xuất hiện đúng thời điểm Maresca vừa bị Chelsea sa thải, sau chuỗi kết quả thiếu ổn định tại Premier League. Dù từng giúp đội bóng giành UEFA Conference League và FIFA Club World Cup, Maresca chịu áp lực vì phong độ sa sút và những căng thẳng nội bộ.

Về phía Man City, Maresca không phải cái tên xa lạ. Ông từng có thời gian làm việc trong ban huấn luyện của Pep Guardiola và được đánh giá cao về tư duy chiến thuật lẫn khả năng triển khai lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, hiện tại chiếc ghế HLV trưởng tại Etihad vẫn thuộc về Guardiola, và mọi kịch bản thay thế mới chỉ dừng ở mức định hướng dài hạn.