Nếu Iran bỏ World Cup, đội nào sẽ thay thế?

Khả năng Iran rút lui khỏi World Cup 2026 vì căng thẳng an ninh khiến FIFA đứng trước bài toán khó: chọn đội nào thay thế suất dự giải của đại diện Tây Á.

Thông tin Iran có thể không tham dự World Cup 2026 đang khiến giới bóng đá quốc tế chú ý.

Thông tin Iran có thể không tham dự World Cup 2026 đang khiến giới bóng đá quốc tế chú ý. Nếu kịch bản này xảy ra, FIFA sẽ phải tìm phương án thay thế để đảm bảo giải đấu vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Iran giành vé dự World Cup sau khi đứng đầu bảng A vòng loại khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, đội bóng này nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Hai trận đấu của Iran dự kiến diễn ra tại Los Angeles, trong khi trận còn lại tổ chức tại Seattle.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và vấn đề an ninh khiến khả năng tham dự của Iran bị đặt dấu hỏi lớn. Nếu Iran rút lui, FIFA có quyền chỉ định một đội khác thay thế.

Quy định của tổ chức này cho phép cơ quan điều hành “toàn quyền quyết định phương án cần thiết”, bao gồm việc thay thế đội tuyển đã đủ điều kiện tham dự bằng một liên đoàn khác.

Iraq có thể thay Iran dự World Cup 2026.



Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Iraq. Đội tuyển này hiện là đại diện châu Á có cơ hội gần nhất nếu FIFA chọn phương án thay thế từ cùng khu vực. Iraq vừa giành quyền tham dự vòng play-off liên lục địa và đang cạnh tranh suất dự World Cup với các đội từ Nam Mỹ và CONCACAF.

Ngoài Iraq, UAE cũng từng được nhắc tới như một ứng viên tiềm năng nếu FIFA muốn giữ suất của châu Á tại giải đấu. Lý do là UAE từng tiến sâu trong vòng loại khu vực và vẫn nằm trong nhóm đội có thứ hạng cao của AFC.

Một khả năng khác là FIFA lựa chọn đội có thứ hạng cao nhất nhưng chưa giành quyền dự World Cup. Một số ý kiến thậm chí nhắc tới Italy, đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới, như phương án thay thế nếu FIFA muốn đảm bảo sức hút thương mại và chuyên môn cho giải đấu.

Dù vậy, mọi kịch bản vẫn chỉ mang tính giả định. FIFA chưa đưa ra quyết định chính thức và vẫn theo dõi tình hình trước khi giải đấu khởi tranh vào tháng 6. Nếu Iran thực sự rút lui, đây sẽ là sự kiện hiếm gặp trong lịch sử World Cup hiện đại, khi rất ít đội bỏ giải sau khi đã giành quyền tham dự.

Trong lúc chờ quyết định cuối cùng, câu hỏi “ai sẽ thay Iran tại World Cup” vẫn là chủ đề được giới bóng đá toàn cầu theo dõi sát sao.