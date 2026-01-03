Lý do Barcelona từ chối mua đứt Rashford

Marcus Rashford không được đảm bảo tương lai tại Barcelona dù đang để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Rashford chơi nỗ lực trong màu áo Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo Mundo Deportivo, khả năng Barcelona mua đứt Rashford vào mùa hè tới là không cao. Ban huấn luyện cho rằng cựu sao MU cần cải thiện thêm hai khía cạnh quan trọng: khả năng hỗ trợ phòng ngự và cường độ pressing. Đây là những yếu tố then chốt trong triết lý bóng đá mà HLV Hansi Flick đang xây dựng tại Camp Nou.

Ngoài ra, hợp đồng cho mượn của Rashford đi kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro, mức phí được xem là khá phải chăng so với đẳng cấp và danh tiếng của anh. Dù vậy, trong bối cảnh Barcelona vẫn chịu áp lực tài chính nặng nề, ban lãnh đạo CLB có thể tìm cách đàm phán để giảm mức phí này.

Rashford hiện còn hợp đồng với MU đến năm 2028 và đang hưởng mức lương rất cao, điều cũng khiến Barca phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau nửa mùa giải khoác áo Barcelona, Rashford ghi được 7 bàn thắng và đóng góp 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Những con số này phần nào cho thấy tiền đạo người Anh đã tìm lại phong độ và sự tự tin sau quãng thời gian khó khăn tại Old Trafford.

Chính HLV Hansi Flick là người thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ mượn Rashford. Ông từng dành nhiều lời khen cho Rashford hồi tháng 12/2025, nhấn mạnh thái độ chuyên nghiệp, tinh thần tập thể và sự cầu tiến của học trò. Nhưng quyết định mua đứt Rashford vẫn là lựa chọn khó khăn của CLB La Liga.

