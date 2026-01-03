Xabi Alonso nhìn thấy điều Real Madrid bỏ qua

Sáu tháng trước, đó chỉ là một đề xuất bị gạt đi. Sáu tháng sau, nó trở thành câu hỏi lớn nhất của Real Madrid. Vấn đề không nằm ở con người, mà ở nhịp điệu.

Xabi Alonso từng đề xuất Real Madrid mua tiền vệ.

Trong cuộc gặp đầu tiên với ban lãnh đạo Real Madrid vào tháng 5/2025, Xabi Alonso đưa ra một yêu cầu rất cụ thể: đội bóng cần một tiền vệ có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Không phải một “số 8” cơ động, cũng không phải một ngôi sao mới để tạo hiệu ứng truyền thông. Thứ ông nhấn mạnh là một bộ não chiến thuật ở trung tâm hàng tiền vệ.

Câu trả lời khi ấy là “không”. Real Madrid tin rằng họ đã quá dư dả nhân sự.

Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler và Dani Ceballos là danh sách đủ để làm yên lòng bất kỳ đội bóng lớn nào. Trẻ trung, giàu năng lượng, kỹ thuật tốt và đầy tiềm năng phát triển.

Nhưng bóng đá không vận hành bằng danh sách tên tuổi. Nó vận hành bằng vai trò.

Vấn đề của Real Madrid dần lộ diện khi mùa giải đi sâu. Họ chơi nhanh, rất nhanh. Các pha chuyển trạng thái sắc bén, khả năng bùng nổ cá nhân đáng sợ.

Nhưng khi trận đấu cần được hãm lại, khi đối thủ chủ động phá nhịp và kéo Real Madrid vào thế giằng co, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thường thiếu một điểm tựa thực sự ở tuyến giữa.

Camavinga mạnh mẽ nhưng thiên về tranh chấp. Tchouameni chắc chắn nhưng không phải mẫu điều phối.

Valverde là cỗ máy di chuyển. Bellingham xuất sắc khi xâm nhập và tạo đột biến. Güler giàu sáng tạo. Ceballos khéo léo. Tất cả đều tốt, nhưng không ai có thiên hướng làm “nhạc trưởng” đúng nghĩa.

Hàng tiền vệ Real Madrid đang thiếu một nhạc trưởng.

Đó chính là điều Xabi Alonso nhìn ra. Với ông, kiểm soát nhịp độ không phải là làm chậm bóng đá, mà là làm chủ nó. Biết lúc nào cần tăng tốc để kết liễu đối thủ, và lúc nào cần giảm nhịp để bảo vệ cấu trúc. Đó là sự khác biệt giữa một đội bóng mạnh và một đội bóng bền vững.

Sáu tháng sau cuộc gặp ấy, ban lãnh đạo Real Madrid bắt đầu suy nghĩ lại. Không phải vì đội hình yếu đi, mà vì họ nhận ra mình đang chơi nhiều trận đấu theo bản năng hơn là kiểm soát. Khi mọi thứ trơn tru, Real Madrid rất đáng sợ. Khi thế trận rối loạn, họ cũng dễ bị cuốn theo.

Đây không phải lời chỉ trích cá nhân nào. Đó là câu chuyện về cấu trúc. Và cũng là bài học quen thuộc của bóng đá đỉnh cao: không phải cứ đủ người giỏi là đủ vai trò cần thiết.

Xabi Alonso cảnh báo sớm. Real Madrid chọn cách chờ đợi. Giờ đây, khi thực tế lên tiếng, câu hỏi không còn là “có cần hay không”, mà là “đã chậm bao lâu”.