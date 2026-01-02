Kỳ lạ Endrick

Vụ việc kỳ lạ mang tên Endrick không còn là câu chuyện của một tài năng trẻ thiếu kiên nhẫn, mà đã trở thành biểu hiện rõ ràng cho sự lệch pha giữa kỳ vọng, kế hoạch và thực tế tại Real Madrid.

Endrick từng được ra mắt tại Bernabeu trước 45.000 khán giả, một nghi thức hiếm hoi chỉ dành cho những bản hợp đồng mang tầm biểu tượng. Cậu bé 18 tuổi đến từ Brazil, trị giá 60 triệu euro, được giới thiệu như một “viên kim cương thô” của tương lai.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng giấc mơ. Một năm rưỡi sau khoảnh khắc ấy, Endrick rời Madrid trong lặng lẽ, mang theo thống kê khiến người ta khó tin: chỉ chơi 11% tổng số phút có thể, dù hiệu suất ghi bàn thuộc nhóm tốt nhất đội.

Những con số tự thân đã kể câu chuyện. Trung bình một bàn mỗi 135 phút, góp dấu giày vào bàn thắng mỗi 118 phút. Với bất kỳ tiền đạo nào, đó là hiệu suất đáng khích lệ.

Nhưng Endrick lại sống trong nghịch lý: càng ghi bàn, anh càng… ít được chơi. Không phải vì sa sút, mà vì chưa bao giờ thực sự bước vào guồng máy.

Dưới thời Carlo Ancelotti, Endrick được sử dụng như phương án thứ ba, thậm chí thứ tư. 37 lần ra sân nghe có vẻ nhiều, nhưng chỉ 12 trận anh chơi quá 20 phút. Phần lớn thời gian là những khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để thống kê đẹp lên nhưng không đủ để xây dựng vai trò.

Năng lượng của Endrick, thứ từng khiến anh bùng nổ ở Brazil, lại bị xem là thừa thãi: pressing quá gắt, tranh chấp quá sớm, di chuyển quá bản năng. Có thuốc nổ, nhưng không có kíp nổ.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không giúp tình hình sáng sủa hơn. Dưới thời Xabi Alonso, thời lượng thi đấu của Endrick còn giảm sâu.

Mùa này, anh chỉ chơi 99 phút, tương đương 4,5% tổng thời gian. Chấn thương chỉ giải thích được vài trận đầu. Phần còn lại là sự vắng mặt hoàn toàn trong kế hoạch.

15 trận đủ điều kiện, Endrick ngồi trọn 90 phút trên ghế dự bị. Không thử nghiệm. Không trao cơ hội. Không tín hiệu cho tương lai.

Vấn đề không nằm ở thái độ hay nỗ lực. Endrick đã chọn ở lại khi có cơ hội ra đi, tin rằng chỉ cần vài phút là đủ để thuyết phục.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng niềm tin cá nhân. Khi một cầu thủ trẻ liên tục bị bỏ quên, đó không còn là câu chuyện phong độ, mà là sự không phù hợp về cấu trúc.

Quyết định sang Lyon vì thế không phải bước lùi, mà là lối thoát cần thiết. Ở đó, Endrick sẽ được chơi, được sai, được sửa. Hợp đồng cho mượn thậm chí ràng buộc nghĩa vụ ra sân, cho thấy đây là giải pháp mang tính bắt buộc, không phải thử nghiệm.

Với mục tiêu World Cup trước mắt, Endrick không còn thời gian để chờ đợi những cái gật đầu dè dặt.

Real Madrid từng trao cho Endrick một sân khấu lớn, nhưng không trao cho anh vai diễn. Trong môi trường đỉnh cao, tài năng nếu không được đặt đúng chỗ sẽ tự bào mòn.

Trường hợp của Endrick là lời nhắc nhở rõ ràng: bóng đá không chỉ cần tiềm năng, mà cần cả con đường để tiềm năng ấy được đi hết. Và đôi khi, ra đi không phải vì muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác.