Endrick rời Real Madrid

  • Thứ ba, 23/12/2025 06:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo trẻ Endrick gia nhập Lyon theo hợp đồng cho mượn từ Real Madrid, đánh dấu bước đi quan trọng trong sự nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn.

Endrick chia tay Real Madrid để tìm kiếm cơ hội chơi bóng.

Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt xác nhận Lyon đạt thỏa thuận với "Los Blancos" để mượn Endrick 6 tháng với mức phí 1 triệu euro, không kèm điều khoản mua đứt. Ngôi sao 19 tuổi sẽ khoác áo số 9 tại Groupama Stadium và dự kiến có mặt trong đội hình cho trận làm khách trên sân Monaco ngày 3/1 sau kỳ nghỉ đông.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm rằng đội bóng Pháp sẽ gánh một nửa lương của cầu thủ người Brazil trong 6 tháng còn lại của mùa giải 2025/26.

Endrick muốn tìm kiếm nhiều thời gian thi đấu hơn để có cơ hội lọt vào đội hình Brazil dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti. Tại Madrid, cơ hội của anh rất hạn chế, với chỉ một lần ra sân ở La Liga và một trận ở Champions League, đặc biệt sau khi Xabi Alonso lên thay Ancelotti dẫn dắt đội bóng.

Việc Lyon chiêu mộ Endrick là đáp án cho bài toán hàng công sau khi Alexandre Lacazette và Georges Mikautadze rời đội trong mùa hè. Hiện tại, Lyon xếp thứ 5 tại Ligue 1 sau 16 trận, kém đội đầu bảng Lens 10 điểm, và họ kỳ vọng Endrick sẽ giúp tăng cường sức mạnh hàng công trong giai đoạn lượt về.

Với Real Madrid, đây là bước đi mang tính chiến lược, vừa giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, vừa bảo toàn giá trị tương lai cho "Los Blancos". Hợp đồng của Endrick với Real Madrid còn thời hạn tới năm 2030.

Cầu thủ đầu tiên rời Real trong phiên chợ giữa mùa

Endrick chuẩn bị hoàn tất thủ tục để gia nhập Lyon trong phần còn lại của mùa giải 2025/26.

06:00 16/12/2025

Cha Endrick lại công khai bất mãn

Ông Douglas Sousa tiếp tục lên tiếng về việc con trai gần như không được sử dụng ở Real Madrid, giữa lúc khả năng Endrick rời Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ngày càng rõ rệt.

00:01 9/12/2025

Hỗn loạn Real Madrid - Celta Vigo

Trận đấu nóng rực tại Bernabeu để lại ba án phạt, hai chiếc thẻ đỏ và cả màn khẩu chiến trong đường hầm, với Carreras, Endrick và Carvajal đều bị nêu đích danh trong báo cáo trọng tài.

06:46 8/12/2025

