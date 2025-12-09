Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cha Endrick lại công khai bất mãn

  • Thứ ba, 9/12/2025 00:01 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Ông Douglas Sousa tiếp tục lên tiếng về việc con trai gần như không được sử dụng ở Real Madrid, giữa lúc khả năng Endrick rời Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ngày càng rõ rệt.

Endrick đang trải qua những ngày khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid.

Endrick đang trải qua những ngày khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid. Từ đầu mùa, tiền đạo 18 tuổi chỉ có 11 phút thi đấu và không nằm trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso. Sự im ắng trên sân cỏ đối lập hoàn toàn với những phát biểu dồn dập từ cha của anh, Douglas Sousa, người một lần nữa dùng mạng xã hội để bảo vệ con trai.

Lần này, ông Sousa đăng câu trích dẫn Kinh Thánh “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”, kèm hình ảnh Endrick ngồi một mình trên ghế dự bị Bernabeu. Thông điệp được cho là nhắm đến cả Endrick, lẫn những người đang quyết định tương lai của anh tại Real. Trước đó một tháng, ông từng chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc “có người cố làm mờ ánh sáng” của con trai.

Từ sau FIFA Club World Cup 2025, Endrick không còn được sử dụng. Khoảng cách giữa anh và ban huấn luyện ngày càng lớn, khiến viễn cảnh chia tay trong tháng 1 trở nên dễ xảy ra. Tình hình càng nặng nề hơn khi ở trận đấu gần nhất, số 9 của Real còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong bầu không khí hỗn loạn cuối trận.

Những hình ảnh cô độc trên ghế dự bị và các thông điệp đầy ẩn ý từ người cha chỉ làm nổi bật một thực tế: tương lai của Endrick tại Bernabeu đang dần khép lại, dù anh từng được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá Brazil.

Hà Trang

Endrick FIFA Club World Cup 2025 Hạ mình Kinh Thánh Xabi Alonso Ẩn ý

