Vợ Endrick bị chế nhạo vì trúng 'tiếng sét ái tình'

  • Thứ bảy, 29/11/2025 12:19 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Gabriely Miranda, cô vợ của tài năng trẻ Endrick, nhận về hàng loạt mỉa mai khi chia sẻ câu chuyện tình yêu lãng mạn của mình trên mạng xã hội.

Gabriely Miranda, hơn Endrick 5 tuổi, là một người mẫu tự do từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn và sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi.

Cụ thể, Gabriely kể lại khoảnh khắc đầu tiên gặp chồng mình (khi đó mới 15-16 tuổi): “Kể từ lần đầu nhìn thấy Endrick, tôi thậm chí còn không biết anh ấy là cầu thủ bóng đá. Anh ấy đang ngồi một mình ở trung tâm thương mại, tôi nghĩ: ‘Trời ơi, người đàn ông tuyệt vời làm sao! Ánh mắt và thần thái đó thật quyến rũ’'.

Gabriely cảm thấy ngay đó chính là người đàn ông của đời mình, là tương lai của cô và thậm chí yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi sau đó cô mới phát hiện ra đó là cầu thủ nổi tiếng đang lên của bóng đá Brazil và Palmeiras.

Câu chuyện “định mệnh” này nhanh chóng bị cư dân mạng Brazil và quốc tế đem ra chế giễu. Nhiều người cho rằng Gabriely đang “tô vẽ” quá mức, thậm chí có ý kiến mỉa mai: “Endrick lúc đó mới 16 tuổi, nhìn như một thằng nhóc và cũng chẳng phải mẫu quá đẹp trai, quyến rũ chỗ nào?”.

Một số bình luận còn đùa rằng thứ Gabriely yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ là danh tiếng đang lên của Endrick khi đó. Bởi ngay từ lúc 13-14 tuổi, cầu thủ này khiến cả thế giới chú ý với mác thần đồng, sau đó là hợp đồng chuyển nhượng 72 triệu euro tới Real Madrid.

Dù bị “ném đá” kịch liệt, Gabriely Miranda và Endrick vẫn thường xuyên đăng ảnh ngọt ngào bên nhau. Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2024 khi Endrick vừa tròn 18 tuổi, và Gabriely hơn chồng 4 tuổi. Trước đó họ hẹn hò được gần 3 năm.

Dù dư luận có nói gì, với Gabriely thì Endrick vẫn là “người đàn ông tuyệt vời” mà cô yêu từ cái nhìn đầu tiên.

