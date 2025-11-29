Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người mẫu gợi cảm hẹn hò cầu thủ Morgan Rogers

  Thứ bảy, 29/11/2025 09:49 (GMT+7)
Cầu thủ Morgan Rogers được cho là hẹn hò Leah Taylor – người đẹp gợi cảm tại Love Island. Thông tin rộ lên khi Leah đăng ảnh cả hai dạo bước trong kỳ nghỉ.

Theo Daily Mail, cầu thủ người Anh Morgan Rogers được cho là đang hẹn hò với người mẫu kiêm influencer Leah Taylor – gương mặt nổi bật từ chương trình Love Island. Thông tin xuất hiện sau khi Leah chia sẻ trên Instagram hình ảnh cả hai cùng đi dạo trong chuyến nghỉ dưỡng tại Cotswolds.

Cụ thể, tiền vệ Aston Villa đã đưa Leah tới khách sạn Cowley Manor, một khu nghỉ dưỡng 4 sao ở Cheltenham, trong kỳ nghỉ cuối tuần. Trên mạng xã hội, Leah đăng bức ảnh chụp Morgan từ phía sau khi họ đi dạo giữa tiết trời mùa đông, kèm dòng chú thích: “Tôi thích nơi này”.

“Mối quan hệ còn rất sớm nhưng cả hai đang trở nên thân thiết. Họ đã có vài buổi hẹn và mọi thứ diễn ra rất tốt, nhưng chưa nghiêm túc. Dù cầu thủ trẻ muốn giữ kín chuyện đời tư, Leah vẫn chia sẻ hình ảnh của anh trên mạng xã hội”, một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun.

Morgan Rogers anh 1Morgan Rogers anh 2

Leah Taylor đăng tải hình ảnh cả hai đi dạo. Ảnh: @leahtaylor.

Chuyến đi diễn ra ngay trước trận đấu mà Rogers lập cú đúp giúp Aston Villa thắng Leeds United 2–1 tuần trước. Dù là gương mặt quen thuộc trong các đợt triệu tập tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel, cầu thủ 23 tuổi vẫn khá kín tiếng về đời sống cá nhân.

Trong khi đó, Leah Taylor nổi tiếng từ Love Island 2023 và từng vướng nhiều mối quan hệ nhiều biến động trong chương trình. Sau khi bị loại qua bình chọn khán giả, cô cho biết đã “chữa lành” sau những câu chuyện cũ và sẵn sàng tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc.

Leah Taylor, 29 tuổi, là người mẫu và influencer người Anh. Trước khi xuất hiện trên truyền hình, Leah làm việc trong lĩnh vực tiếp thị thời trang và là gương mặt quen thuộc trên Instagram với phong cách sang trọng, gợi cảm.

Morgan Rogers anh 3Morgan Rogers anh 4

Phong cách gợi cảm của Leah Taylor. Ảnh: Instagam.

Trong Love Island, cô nhanh chóng gây chú ý với ngoại hình nổi bật và được ban tổ chức giới thiệu như một “bombshell” – thuật ngữ dùng trong chương trình để chỉ những thí sinh mới xuất hiện nhưng có sức hút mạnh, có ngoại hình hấp dẫn và tạo kịch tính cho mạch chương trình. Đây cũng là cách mà truyền thông Anh thường nhắc đến cô trong các bài viết sau chương trình.

