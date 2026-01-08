Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình cảnh khó xử của HLV Enrique nếu dẫn dắt MU

  • Thứ năm, 8/1/2026 17:00 (GMT+7)
HLV Luis Enrique có thể đối mặt với một cuộc tái ngộ gượng gạo ở Old Trafford nếu nhận lời dẫn dắt MU trong thời gian tới.

HLV Enrique có thể lọt vào tầm ngắm của MU.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, chiếc ghế nóng tại Old Trafford rơi vào tình trạng bỏ trống. Darren Fletcher được giao nhiệm vụ tạm quyền, trong khi ban lãnh đạo MU đang đàm phán với các cựu cầu thủ như Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick cho vai trò HLV tạm thời đến hết mùa giải.

Theo The Athletic, MU sẽ chờ đến mùa hè để bổ nhiệm HLV chính thức. Oliver Glasner, Kieran McKenna và Andoni Iraola là những cái tên được nhắc đến nhiều. Ngoài ra, Luis Enrique nổi lên như một phương án đáng chú ý.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng chia sẻ từ năm 2013 rằng ông mong muốn có ngày được làm việc tại bóng đá Anh. Truyền thông Pháp cho hay cựu HLV Barcelona vừa từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của PSG, mở ra viễn cảnh dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, trong trường hợp đặt chân đến Old Trafford, Enrique sẽ phải đối diện với Manuel Ugarte. Đây là cầu thủ mà chính ông "bật đèn xanh" để PSG bán cho MU vào tháng 8/2024 với mức phí khoảng 42,7 triệu bảng.

Tiền vệ người Uruguay gia nhập PSG từ Sporting nhưng chỉ trụ lại một mùa trước khi bị Enrique loại khỏi kế hoạch. Tại MU, Ugarte cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Theo truyền thông Hà Lan, Ajax muốn mượn Ugarte trong tháng 1/2026 và bản thân cầu thủ này không phản đối.

Trong trường hợp MU thật sự nghiêm túc với phương án bổ nhiệm Enrique, khả năng cao Ugarte cũng không còn tương lai ở Old Trafford.

