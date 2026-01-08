Vì sao MU cần quay lại mô hình thời Ferguson?

Việc MU chính thức sa thải Ruben Amorim không còn là cú sốc với người hâm mộ vì họ quá quen với việc này sau thời Sir Alex Ferguson.

Alex Ferguson mang lại thành công cho MU thời hoàng kim.

Đó chỉ là chương tiếp theo trong vòng xoáy thay tướng quen thuộc kéo dài hơn một thập kỷ tại Old Trafford. Từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag cho đến Amorim, tất cả đều rời đi với chung một kết cục thất bại.

Vấn đề của MU không nằm ở tên tuổi HLV tiếp theo, mà ở việc CLB này đánh mất và chưa bao giờ thật sự khôi phục mô hình "manager" toàn quyền từng làm nên đế chế Sir Alex Ferguson.

MU thất bại vì xóa sổ vai trò "manager"

Sir Alex Ferguson không đơn thuần là một HLV. Ông là người kiểm soát toàn bộ vận mệnh bóng đá của MU: từ chiến lược dài hạn, văn hóa phòng thay đồ, chuyển nhượng, đào tạo trẻ cho đến việc định hình bản sắc CLB. Khi Sir Alex rời đi năm 2013, MU mất một HLV vĩ đại, và mất luôn mô hình vận hành cốt lõi tồn tại suốt 26 năm.

Sai lầm lớn nhất của MU là họ muốn giữ hào quang của Sir Alex nhưng lại tháo bỏ quyền lực của "manager". David Moyes được trao chiếc ghế nhưng không được trao thời gian và uy tín. Van Gaal và Mourinho có danh tiếng, nhưng phải làm việc trong một cấu trúc mà quyền lực bị chia nhỏ cho CEO, Giám đốc bóng đá, bộ phận tuyển trạch và truyền thông. Solskjaer thì giống một HLV cảm xúc hơn là người nắm vận mệnh CLB. Ten Hag và Amorim được mời về với kỳ vọng tái thiết, nhưng thực chất chỉ là những "head coach" trong một bộ máy rối loạn.

MU suốt hơn 10 năm qua vận hành theo mô hình hiện đại kiểu châu Âu. Ở đó, HLV chỉ lo chuyên môn, còn mọi thứ khác thuộc về bộ máy thể thao. Vấn đề là mô hình này chưa bao giờ được xây dựng hoàn chỉnh. Man City thành công vì Pep Guardiola làm việc trong hệ sinh thái ổn định với Txiki Begiristain và Ferran Soriano. Bayern Munich vận hành trơn tru nhờ cấu trúc quyền lực rõ ràng. Còn MU thì không có Sir Alex, nhưng cũng không có một hệ thống đủ mạnh để thay thế ông.

Amorim hay Ten Hag thất bại không phải vì kém tài, mà vì họ bước vào một chiếc ghế đã được "thiết kế để thua".

Amorim cảm thấy bức bối tại Manchester.

Nếu không quay lại mô hình Sir Alex, MU sẽ tiếp tục thay HLV?

MU có thể bổ nhiệm bất kỳ ai. Đó là một chiến lược gia trẻ trung, một nhà cầm quân danh tiếng hay một "Pep mới". Nhưng nếu người đó vẫn chỉ là một "head coach", vẫn phải xin – cho trong chuyển nhượng, vẫn bị chi phối bởi ban lãnh đạo thiếu nhất quán, thì kết cục cũng không khác Amorim.

Điểm mấu chốt là MU không thể thay đổi nửa vời. Hoặc họ xây dựng một hệ thống thể thao hoàn chỉnh, nơi HLV chỉ tập trung huấn luyện và được bảo vệ tuyệt đối như ở Man City. Hoặc họ phải dũng cảm quay lại mô hình "manager", tức là trao cho một người đủ tầm vóc quyền lực thật sự để định hình CLB, chấp nhận đánh đổi ngắn hạn để đổi lấy ổn định dài hạn.

Sir Alex thành công không phải vì ông luôn mua đúng cầu thủ hay luôn có chiến thuật hiện đại nhất. Ông thành công vì MU là CLB của ông và mọi quyết định đều phục vụ một trục quyền lực thống nhất. Trong khi đó, MU hiện tại là tập hợp của những mảnh ghép rời rạc: HLV một triết lý, Giám đốc bóng đá một triết lý, chủ sở hữu một triết lý, còn cầu thủ thì chơi theo bản năng.

Sa thải Amorim cho thấy MU vẫn chọn cách dễ nhất, đó là thay HLV để xoa dịu dư luận. Nhưng lịch sử hơn 10 năm qua chứng minh thay người ngồi ghế chỉ là giải pháp bề mặt. Căn bệnh thật sự nằm ở mô hình.

Nếu MU không tìm ra một "manager" đúng nghĩa (không nhất thiết phải là Sir Alex thứ hai, nhưng là người được trao quyền lực và thời gian tương đương) thì Old Trafford sẽ tiếp tục là nghĩa địa của những HLV danh tiếng. Và mỗi lần sa thải như Amorim là một lần MU đánh mất chính bản sắc từng làm nên sự vĩ đại của mình.