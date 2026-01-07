Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Semenyo

Manchester City đạt thỏa thuận kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Antoine Semenyo với Bournemouth và chờ hoàn tất khâu kiểm tra y tế để chốt thương vụ trước ngày 10/1.

Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Antoine Semenyo.

Manchester City tiến rất gần tới việc sở hữu Antoine Semenyo sau khi đồng ý chi trả điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng của cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Bournemouth. Theo kế hoạch, Semenyo sẽ tiến hành kiểm tra y tế với đội chủ sân Etihad ngay sau trận Bournemouth tiếp Tottenham vào rạng sáng 8/1, qua đó hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trước cuối tuần.

Semenyo, 25 tuổi, là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất của Bournemouth ở mùa giải năm nay. Tuyển thủ Ghana ghi 9 bàn và đóng góp 3 pha kiến tạo, trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Andoni Iraola. Phong độ ổn định, khả năng chơi đa năng ở hai cánh và cường độ hoạt động cao khiến Semenyo thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn.

Dù Chelsea, Liverpool, Manchester United và Tottenham đều theo dõi sát tình hình, Manchester City là đội duy nhất gửi đề nghị chính thức tới Bournemouth. Động thái dứt khoát này giúp nhà đương kim vô địch Premier League vượt lên trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ sinh năm 2000.

Phát biểu trước trận gặp Tottenham, HLV Iraola thừa nhận khả năng Semenyo rời CLB là có thật, dù thương vụ chưa được ký kết. “Tôi nghĩ đây có thể là trận đấu cuối cùng của cậu ấy”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. “Đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Hiện chưa có gì được thống nhất hay ký kết. Lúc này, Semenyo vẫn là cầu thủ của chúng tôi”.

Iraola cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của học trò khi cho rằng Semenyo là cầu thủ “gần như không thể thay thế” trong đội hình Bournemouth, đặc biệt ở giai đoạn giữa mùa giải.

Nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế theo kế hoạch, Semenyo sẽ trở thành bản hợp đồng đáng chú ý tiếp theo của Manchester City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bổ sung thêm lựa chọn tấn công cho đội hình vốn đã rất dày chiều sâu của Pep Guardiola.