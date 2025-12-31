Diễn biến mới vụ Semenyo sang Man City

Man City sẵn sàng chi 65 triệu bảng cho Antoine Semenyo, các điều khoản cá nhân gần hoàn tất. Tuy nhiên, Andoni Iraola vẫn chưa muốn để Bournemouth mất chân sút chủ lực ở đầu tháng 1.

Thị trường chưa mở cửa, nhưng thương vụ Antoine Semenyo nóng lên từng giờ. Manchester City chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng, con số đủ cho thấy họ tin mình đang mua một cầu thủ “đá được ngay”. Với Man City, đây không phải canh bạc, mà là lựa chọn có tính toán.

Ở tuổi 25, Antoine Semenyo vượt qua giai đoạn tiềm năng để bước vào độ chín. 9 bàn thắng, 3 kiến tạo, vai trò trung tâm trong lối chơi của Bournemouth mùa này. Nhưng giá trị của anh không dừng ở số liệu.

Semenyo mang đến tốc độ, sức mạnh, khả năng đột phá và cả những chi tiết thô ráp nhưng hiệu quả, như các cú ném biên dài có thể biến thành cơ hội ăn bàn.

Trận hòa 2-2 với Chelsea là minh chứng rõ ràng. Bournemouth có điểm nhờ hai pha bóng xuất phát từ chính Semenyo.

Dù mắc sai lầm dẫn tới phạt đền, Semenyo vẫn là cầu thủ tạo khác biệt. Sau trận, cái vỗ tay hướng về khán đài khách giống như một lời chào. Không ồn ào, nhưng đủ để người ta hiểu chuyện gì đang đến gần.

HLV Andoni Iraola thì không vội. Ông khẳng định Semenyo “chắc chắn chưa đá trận cuối cho Bournemouth”.

Thông điệp ấy có hai lớp nghĩa. Một là chiến lược gia Bournemouth muốn giữ ngôi sao của mình cho các trận gặp Arsenal và Tottenham Hotspur. Hai là cảm xúc. Mất Semenyo không chỉ là mất một cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, mà là mất trục vận hành của hàng công.

Đồng đội hiểu điều đó. David Brooks thừa nhận khoảng trống là rất lớn. Các cựu cầu thủ như Chris Sutton hay Dion Dublin còn nói thẳng: cảm giác ấy giống như mất “hai hoặc ba người cùng lúc”. Tiền có thể mang về những cái tên mới, nhưng sự kết nối thì không thể mua ngay.

Về phía Man City, họ là đội duy nhất đặt đề nghị chính thức, vượt lên trên sự quan tâm của Liverpool hay các đối thủ khác. Pep Guardiola cần thêm một mũi khoan giàu năng lượng cho giai đoạn hai mùa giải. Semenyo phù hợp với yêu cầu ấy.

Cuộc chia tay, nếu xảy ra, là kết cục tự nhiên. Bournemouth thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. City có thêm một quân bài quan trọng. Nhưng trước khi mọi thứ được ký kết, Semenyo vẫn còn nhiệm vụ dang dở. Và Iraola muốn anh hoàn thành nó trọn vẹn.