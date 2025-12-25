Lý do 'bom tấn' 65 triệu bảng từ chối MU

MU thất thế so với kình địch Man City trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth.

Semenyo từ chối gia nhập MU.

Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs, MU gửi tới Semenyo một đề nghị hấp dẫn. Tuy nhiên, thương vụ không thể tiến triển do quyết định cuối cùng của cầu thủ. Semenyo được cho là ưu tiên gia nhập Man City, đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch Premier League, thay vì chuyển tới Old Trafford.

Được biết, yếu tố tiền bạc cũng không phải nguyên nhân khiến Semenyo từ chối MU. Nhà báo Ben Jacobs khẳng định mức lương mà các CLB đưa ra đều tương đương nhau, còn MU không sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương để trả cao hơn các đối thủ. Quyết định của Semenyo hoàn toàn dựa trên sức hấp dẫn từ dự án của Man City và cơ hội cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng MU muốn đưa Semenyo về để sử dụng như một cầu thủ chạy cánh trong hệ thống 3-4-2-1 của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, Ben Jacobs đã bác bỏ điều này, nhấn mạnh rằng “Quỷ đỏ” xem Semenyo là một cầu thủ tấn công thuần túy.

Semenyo hiện là một trong những cái tên gây chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa đông. Tính từ đầu mùa, tiền đạo 25 tuổi ghi 8 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo, trở thành nhân tố chủ lực trên hàng công của Bournemouth. Man City sẵn sàng chi ra 65 triệu bảng để chiêu mộ Semenyo ngay trong tháng 1/2026.

