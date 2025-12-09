Bóng chạm tay Philippines, tuyển Việt Nam vẫn không có penalty
Tối 8/12, Nguyễn Thị Thanh Nhã sút bóng chạm tay cầu thủ Philippines trong vùng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.
Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.
Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam thua Philippines với tỷ số 0-1 ở phút cuối thuộc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.
Trong buổi tập chiều 7/12, trung vệ Nguyễn Nhật Minh nhận định U22 Việt Nam phải thật tập trung ở màn đối đầu sắp tới bởi U22 Malaysia là đối thủ không thể xem nhẹ.
Rạng sáng 8/12, lão tướng 39 tuổi ghi bàn thắng đẳng cấp từ chấm đá phạt trong chiến thắng 5-0 của Atletico Mineiro trước Vasco ở vòng 38 giải Brazil.
Lionel Messi được nhìn thấy tỏ ra ngơ ngác trong buổi tiệc ăn mừng chức vô địch MLS của Inter Miami.
Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt ngay trong trụ sở Đài Phát thanh & Truyền hình Quốc gia Thái Lan ở Bangkok, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng truyền thông.
Chiều 6/12, U22 Malaysia để Lào mở tỷ số nhưng vẫn thắng ngược 4-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Đêm 5/12, Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy.
Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.