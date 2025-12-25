Liverpool săn tiền đạo 20 triệu euro thay Isak

Tiền đạo Dusan Vlahovic là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Liverpool nhắm Vlahovic thay Isak. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, Liverpool đã đưa ra đề nghị trị giá 20 triệu euro nhằm chiêu mộ Vlahovic từ Juventus ngay trong tháng 1/2026. Đây được xem là phương án "chữa cháy" trong bối cảnh tiền đạo Alexander Isak nghỉ thi đấu vài tháng vì chấn thương.

Tiền đạo người Serbia sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng tì đè tốt, chơi bóng độc lập và từng chứng minh năng lực trong môi trường áp lực cao tại Serie A. Quan trọng hơn, Liverpool được cho là sẵn sàng đáp ứng mức lương lên tới hơn 12 triệu euro mỗi mùa mà Vlahovic yêu cầu, điều mà Juventus hiện gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo.

Bản thân Vlahovic cũng tỏ ra hứng thú với viễn cảnh chuyển sang Premier League. Sau nhiều năm thi đấu tại Italy, anh tin rằng môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn tại Anh sẽ giúp mình làm mới sự nghiệp. Tại Anfield, Vlahovic được hứa hẹn một vai trò trung tâm ngay lập tức, cùng cơ hội cạnh tranh các danh hiệu lớn ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Dù vậy, phong độ ghi bàn của Vlahovic trong thời gian gần đây không thực sự ấn tượng, và việc thích nghi với tốc độ cao của Premier League luôn là thách thức với bất kỳ tiền đạo nào. Tuy nhiên, Liverpool tin rằng trong một môi trường phù hợp, chân sút người Serbia có thể tìm lại phiên bản tốt nhất của mình.

Về phía Juventus, đội phải xem xét bán Vlahovic với mức giá thấp trong tháng 1/2026, hoặc đối mặt nguy cơ mất trắng tiền đạo này khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè tới.

