Cameroon khởi đầu hoàn hảo với dấu ấn Mbeumo

Tiền đạo của Manchester United, Bryan Mbeumo tỏa sáng giúp “Những chú Sư tử bất khuất” mở màn bảng F bằng chiến thắng tối thiểu 1-0.

Mbeumo rực sáng trong màu áo tuyển Cameroon.

Tuyển Cameroon khởi đầu chiến dịch Cúp các quốc gia châu Phi bằng chiến thắng quan trọng 1-0 trước Gabon tại bảng F hôm 25/12. Trong một trận đấu giàu toan tính, Bryan Mbeumo là cái tên nổi bật nhất với pha kiến tạo mang tính bước ngoặt, giúp đội bóng áo xanh giành trọn ba điểm.

Thi đấu trong vai trò mũi công lệch phải, Mbeumo liên tục tạo ra đột biến bằng tốc độ và những pha đi bóng táo bạo. Sự năng nổ của tiền đạo đang khoác áo Manchester United khiến hàng thủ Gabon gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những tình huống phản công nhanh của Cameroon.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến sau một pha xử lý gọn gàng bên cánh phải. Mbeumo thoát xuống, loại bỏ hậu vệ đối phương rồi chọc khe để Karl Etta Eyong dứt điểm thành bàn. Đó là khoảnh khắc định đoạt thế trận, đồng thời phản ánh đúng sự vượt trội của Cameroon trong hiệp hai.

Ngoài tình huống kiến tạo, Mbeumo còn đóng vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của Cameroon. Anh thường xuyên lùi sâu nhận bóng, kéo giãn hàng thủ Gabon và mở ra khoảng trống cho các tiền đạo phía trong. Khả năng hoạt động rộng cùng tinh thần thi đấu bền bỉ giúp anh trở thành điểm tựa cho toàn đội trong những thời điểm khó khăn.

Ở chiều ngược lại, Gabon nhập cuộc thận trọng và chủ yếu trông chờ vào các pha bóng dài. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Cameroon, họ không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Những nỗ lực trong hiệp hai cũng không đủ để thay đổi cục diện.

Với màn trình diễn nổi bật, Mbeumo được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Phần thưởng này không chỉ ghi nhận đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi chung của Cameroon.

Chiến thắng trước Gabon giúp Cameroon có khởi đầu thuận lợi tại bảng F, bảng đấu còn có những đối thủ khó chịu. Quan trọng hơn, màn thể hiện của Mbeumo mang đến tín hiệu tích cực cho tham vọng tiến sâu của “Những chú Sư tử bất khuất” tại kỳ AFCON năm nay.