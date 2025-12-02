MU thở phào vì Mbeumo, Amad

FIFA cho phép các CLB Premier League giữ chân cầu thủ thêm một tuần trước thềm CAN 2025.

Mbeumo có thể chơi cho MU thêm 3 trận. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, các đội bóng Premier League chỉ phải nhả quân vào ngày 15/12, muộn hơn 7 ngày so với mốc ban đầu. Đây được xem là cú hích lớn cho nhiều CLB đang đối mặt với nguy cơ mất hàng loạt trụ cột ngay giai đoạn căng thẳng của mùa giải.

MU là một trong những đội bóng hưởng lợi từ thay đổi này. Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui nhiều khả năng vẫn có thể góp mặt khi “Quỷ đỏ” tiếp Bournemouth ngày 15/12 sau phán quyết của FIFA.

Đáng chú ý, Mbeumo là tiền đạo chủ lực của MU mùa này với 6 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường. Sự thiếu vắng chân sút này, cùng việc Benjamin Sesko đang chấn thương, khiến HLV Ruben Amorim đau đầu trong việc tìm phương án tấn công thay thế.

Ngoài MU, Liverpool cũng được giữ Mohamed Salah thêm một trận, khi đội quân của Arne Slot chạm trán Brighton ngày 13/12. Tương tự, Man City vẫn có thể sử dụng Omar Marmoush, đồng đội của Salah ở tuyển Ai Cập, khi đối đầu Crystal Palace ngày 14/12.

CAN 2025 dự kiến khởi tranh ngày 21/12, với khoảng 45 cầu thủ ở Premier League sẽ rời CLB để về tập trung đội tuyển. Bốn CLB gồm Arsenal, Chelsea, Leeds và Newcastle là những đội không có cầu thủ dự giải.

Sunderland là đội chịu thiệt hại lớn nhất với danh sách dài gồm Chemesdine Talbi, Simon Adingra, Bertrand Traoré, Arthur Masuaku, Reinildo, Noah Sadiki và Habib Diarra phải về dự CAN 2025.

